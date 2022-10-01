快訊

出席安倍國葬…岸田文雄不見台灣代表團 背後原因曝光

兩警受傷…高雄偷車犯遭警圍捕持刀、鋸攻擊 還欲點手中汽油彈

自製減肥汁冰3天 杭州女喝下後中毒險送命

世界日報／ 中國新聞組／北京2日電

浙江杭州一名女子近日喝下自製減肥汁後，竟導致亞硝酸鹽中毒，更險些造成生命危險。

香港01引述錢江晚報報導，今年30歲的佳佳（化名）身高1.65米、體重常年維持108斤（54公斤）。因中秋節參加多場聚餐以及吃下不少高糖高熱量的月餅，令她的體重長了快三斤。為了達到減肥效果，她學會自製減肥汁，將西芹和黃瓜榨成混合蔬菜汁，喝下一杯後便將剩下的放入雪櫃。

三天過後，佳佳將之前剩下的自製減肥汁一口氣喝完。但沒過多久，她便出現面色蒼白、全身浮腫、呼吸困難、口唇紫紺等中毒症狀。緊急送醫後，醫生診斷為「亞硝酸鹽中毒」，而這一切的罪魁禍首正是這杯自製減肥汁。經過治療後，佳佳轉危為安，最終平安出院。

那麼，為何一杯普通的混合蔬菜汁會導致亞硝酸鹽中毒？

浙大醫院急診科主任陸遠強指出，過去常常會接診到吃剩菜剩飯、未醃製好的泡菜鹹菜等導致亞硝酸鹽中毒的病人。他進一步解釋，中毒原罪不在「蔬菜」而在「久置」。

日常如萵苣、西芹、香椿等蔬菜，本身含有一定量的硝酸鹽，榨成汁後如果放置太久，就會在細菌的作用下轉化為亞硝酸鹽。尤其是隔夜之後，不僅蔬菜汁中的維生素等會很快降解氧化、營養成分大大減少，在冰箱靜置三天食物本身可能已經發生變質，更是會引起中毒的危害。他強調：「蔬菜汁、果汁一定要現榨現飲！」

據了解，亞硝酸鹽可以轉化為亞硝胺，具有很強的致癌作用，長期食用含亞硝酸鹽的食物可引起食管癌、胃癌、肝癌和結直腸癌等。

中毒 亞硝酸鹽 減肥

延伸閱讀

她自製減肥飲加「兩蔬菜」 喝下肚中毒險喪命！專家點一疏忽

準新娘訂的婚紗穿不下 店家無情要求：減肥或付1萬5

阿嬌減13公斤忍食慾 曝吳謹言、王心凌狂吃：食量好大

唐綺陽為金鐘減肥炎亞綸識破 曾國城提醒注意時間免被砲！

相關新聞

買烏魚魚販多送一粒圓形東西 網友大讚：魚販是好人

在街市買烏魚後，魚販留了一粒圓形東西，「我真不認識」，問大家是什麼？帖文引起熱議，許多網友解答這其實是魚扣，意即魚的胃，指烏魚扣爽口好吃，更分享出不同吃法。

漁市場驚見壯觀「露鳥兵團」行軍 網驚：仍有魚販在工作

該短片攝錄時間為上月22日，即上周四凌晨約零時38分，第一條短片中，至少20名年約30至40歲的裸男，在一個擺滿魚箱及濕漉漉的小巷奔跑，尾隨有兩名男子手持相機及攝錄機全神貫注攝下過程。另一條短片轉了另一場景，相信是漁市場另一處位置，雖然時值深夜，仍有漁販在工作，裸軍卻毫無懼色，若無其事浩浩蕩蕩穿過。

吃到飽2大雷品別碰！內行人曝「很可能吃到過期劣質品」

自助餐Buffet餐點選擇多樣，許多人特別喜歡Buffet吃到飽，可一次吃到生食、熟食、甜食等多種餐點。不過美食專欄《食客老饕》坦言，吃到飽有兩種食物是連自助餐的服務生都不吃，包括冷凍肉類、麵食，否則可能吃到過期的劣質品。

自製減肥汁冰3天 杭州女喝下後中毒險送命

浙江杭州一名女子近日喝下自製減肥汁後，竟導致亞硝酸鹽中毒，更險些造成生命危險。

危險啊！5歲女童被抱著駕車 母親在旁邊錄影有人大讚：開得好

女童坐在私家車的駕駛位，由一人抱著，任由她轉動方向盤，旁邊還有人不斷誇讚女孩「開得好好」。影片曝光後引起嘩然，當地警方也介入調查，向女童爸爸處以50元人民幣及駕駛證扣3分處罰。

她自製減肥飲加「兩蔬菜」 喝下肚中毒險喪命！專家點一疏忽

減肥方式不當會對身體造成多重傷害，浙江杭州一名女子近日喝下自製減肥汁後導致亞硝酸鹽中毒，更險些造成生命危險。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。