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買烏魚魚販多送一粒圓形東西 網友大讚：魚販是好人

香港01／ 文・李納德
有網民買烏頭魚，魚販劏魚後留了粒圓形的東西給他。fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片
有網民買烏頭魚，魚販劏魚後留了粒圓形的東西給他。fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片

買魚有圓形異物？有網友在社交平台發帖，指在街市買烏魚後，魚販留了一粒圓形東西，「我真不認識」，問大家是什麼？帖文引起熱議，許多網友解答這其實是魚扣，意即魚的胃，指烏魚扣爽口好吃，更分享出不同吃法。更有不少網友大讚該魚販是好人，「魚販有良心，把這留給你」，稱魚販若見客人沒有開聲要魚扣，很多時候會將魚扣收起來另外再轉售。

樓主日前在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，上傳一張烏魚的照片，上方有粒圓形內臟，還有個「小嘴」。他問：「大神知道左上方的這粒是什麼嗎？魚販留給我的，但我真不認識。」他又指魚販另外還下了魚肝給她，但「不會吃就沒吃到」。

許多網民解答指，圓形東西是魚扣，即是魚的胃，指平日到街市買鮮魚時，魚販多數會將內臟扯走，但部分愛吃魚的市民就會要求保留魚扣和魚肝來吃，「魚嘅胃，好爽好好食㗎，你買嗰時講佢知，要返個魚扣，就畀你」，又教路要切開清洗，之後和魚身一起蒸，吃下去非常爽口，也可以豉汁蒸、清蒸、果皮豆豉、咸檸檬蒸一樣美味。

有網民分享指，魚扣是廣東流傳已久的特色美食，是魚身上最不起眼的食材，通常在大牌檔做魚扣煲或者爆炒，一般都是用青椒洋蔥直接爆炒，口感爽脆。潮汕網民指，老一輩會將魚扣叫作「烏魚肚臍」，「如果你係潮州人，魚檔無畀返呢粒嘢真係反面㗎」，笑言「魚扣係重點，條魚可以唔要」、「見過人地劏咗幾十條烏頭，淨係要呢粒嘢，成條魚就畀人」，又稱如果和魚檔相熟，更可以買到整碟烏魚扣，「如果識人，可以買一大堆（20-30個）返屋企爆炒仲好食」，用來做椒鹽魚扣非常美味。

許多網民看過解釋轉而大讚「魚佬好好人」、「好人無抽水」，稱買魚時如果沒提出，魚販可能會留下儲起來賣，對方見樓主不懂仍留魚扣給她吃可謂難得，「好多檔口都收起儲埋一碟賣畀人」。樓主大嘆學到嘢，「先袋落袋先，下次有機會發揮post上嚟交功課」。

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露鳥兵團-壯烈行軍-漁市場大媽-食花生-評頭品足

烏頭魚腸現膠粒-佐酒美食-烏頭扣-仍合適進食

文章授權轉載自《香港01》

香港 廣東

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