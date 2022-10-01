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漁市場驚見壯觀「露鳥兵團」行軍 網驚：仍有魚販在工作

香港01／ 文・凌逸德
擷自網路
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「露鳥兵團」入侵香港？昨(30日)網上突然流傳兩則短片，20名全身赤裸的肌肉男在香港一處漁市場橫街窄巷奔跑，毫不吝嗇展示胯下雄風，雖然來去如風，但這熾熱的裸風卻令大媽回味無窮，翻看監視器忍不住評頭論足：「我看得很清楚啊，全部看完」。由於片段顯示有兩名手持相機及攝錄機的人員隨行，懷疑這班壯男參與拍攝節目。

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該短片攝錄時間為上月22日，即上周四凌晨約零時38分，第一條短片中，至少20名年約30至40歲的裸男，在一個擺滿魚箱及濕漉漉的小巷奔跑，尾隨有兩名男子手持相機及攝錄機全神貫注攝下過程。另一條短片轉了另一場景，相信是漁市場另一處位置，雖然時值深夜，仍有漁販在工作，裸軍卻毫無懼色，若無其事浩浩蕩蕩穿過。

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裸男的壯舉當然逃不過漁市場的「天眼」，由於片中的裸男個個胸肌激凸，粗獷的身形難掩野性的張狂，令大媽瘋狂，片中聽到一名操半鹹淡廣東話的女子相當雀躍，一邊食花生、一邊炫耀自己的銳眼： 「廿幾個(裸男)影片看得很清楚，個個都大條XX過街」、「我看得很清楚啊，全部看完」。

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文章授權轉載自《香港01》

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