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吃到飽2大雷品別碰！內行人曝「很可能吃到過期劣質品」

聯合新聞網／ 綜合報導
美食專欄透露兩種自助餐地雷餐點。圖為自助餐Buffet示意圖／取自Ingimage
美食專欄透露兩種自助餐地雷餐點。圖為自助餐Buffet示意圖／取自Ingimage

自助餐Buffet餐點選擇多樣，許多人特別喜歡Buffet吃到飽，可一次吃到生食、熟食、甜食等多種餐點。不過中國大陸美食專欄《食客老饕》坦言，吃到飽有兩種食物是連自助餐的服務生都不吃，包括冷凍肉類、麵食，否則可能吃到過期的劣質品。

大陸搜狐美食專欄《食客老饕》談論大陸自助餐行業時指出，自助餐餐點品項眾多，可依據個人食量決定餐點多寡，是許多人聚餐的首選之一，不過雖然自助餐餐點豐富，但還是要吃得有技巧，才能夠吃回本，其中有兩種食物是連自助餐服務生都不吃。

第一，冷凍肉類，《食客老饕》表示，冷凍肉類一般都是存放長時間，有的自助餐為了節省成本，甚至會購買快過期的肉類，買回來後還會再放一段時間，消費者有可能吃到過期的冷凍食品而不自知。

第二，麵食，自助餐的麵食有很多種類，但麵食比較塞胃，吃不了多少就會有飽足感，此外，許多自助餐使用的麵粉也都較為劣質。《食客老饕》坦言，「只要是內行人，都不會碰這2種食物，就連自助餐的服務員都說『我們自己從來都不會吃』」。

吃到飽

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