快訊

魚丁糸拿回「蘇打綠」！律師親曝好消息「名字是重要的啊」

《台北女子圖鑑》惡評編劇遭肉搜　金鐘編劇吳洛纓吐內幕：不要太過分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

危險啊！5歲女童被抱著駕車 母親在旁邊錄影有人大讚：開得好

香港01／ 文・卡洛兒
影片截圖
影片截圖

好危險呀！大陸一段影片在網絡上瘋傳，只見有女童坐在私家車的駕駛位，由一人抱著，任由她轉動方向盤，旁邊還有人不斷誇讚女孩「開得好好」。影片曝光後引起嘩然，當地警方也介入調查，向女童爸爸處以50元人民幣及駕駛證扣3分處罰。

湖南株洲1名媽媽昨日（28日）PO出一則影片，顯示一部正在道路行駛的車輛上，其5歲孩子坐在駕駛座操控方向盤，在旁的她還不斷發出誇讚聲，給予鼓勵，「崽崽開得好好」。

短短半分鐘的影片隨即在社交平台瘋傳，有網友向株洲警方舉報，交通警調查後傳召5歲童的爸爸到警局進行批評教育，並以「駕駛機動車妨礙安全駕駛」行為處以罰款50元及駕駛證扣3分處罰。警方提醒禁止在車輛發動的情況下，讓孩子坐在駕駛位，即使抱着孩子也不能，強調馬路並非遊樂場，一旦發生事故，後果不堪設想。0

不少網友批評該父母的行為危害公共安全，「這家長違法了還高調曬上網」、「這不會害娃，只會害了路人」，又認為刑罰太輕，沒阻嚇力，「才三分？這是鼓勵犯罪」。

影片截圖
影片截圖

交通警調查後傳召5歲童的爸爸到警局進行批評教育，並以「駕駛機動車妨礙安全駕駛」行為處以罰款50元人民幣及駕駛證扣3分處罰。影片截圖
交通警調查後傳召5歲童的爸爸到警局進行批評教育，並以「駕駛機動車妨礙安全駕駛」行為處以罰款50元人民幣及駕駛證扣3分處罰。影片截圖

延伸閱讀：

女司機揸tesla大讚自動駕駛-網民批馬路核彈-揭一件事或已違規

極危險-tesla女司機雙手離軚玩手機涉違規-網民-玩少陣會死

文章授權轉載自《香港01》

爸爸 人民幣 父母

相關新聞

危險啊！5歲女童被抱著駕車 母親在旁邊錄影有人大讚：開得好

女童坐在私家車的駕駛位，由一人抱著，任由她轉動方向盤，旁邊還有人不斷誇讚女孩「開得好好」。影片曝光後引起嘩然，當地警方也介入調查，向女童爸爸處以50元人民幣及駕駛證扣3分處罰。

她自製減肥飲加「兩蔬菜」 喝下肚中毒險喪命！專家點一疏忽

減肥方式不當會對身體造成多重傷害，浙江杭州一名女子近日喝下自製減肥汁後導致亞硝酸鹽中毒，更險些造成生命危險。...

百萬金飾僅賣17萬？知名珠寶店標錯價 夫妻趁機搶便宜竟被告

著名珠寶店周大福發生標錯價格事件，王姓夫婦發現周大福淘寶官方旗艦店「黃金大減價」，25萬元（人民幣，下同，約新台幣110萬元）的金飾，實際付款僅約4萬多元（約新台幣17萬元）...

6元玉米傷農？平台下架 如今只搜得到鮮榨玉米汁

「一根玉米賣六塊錢」，打著助農旗號實則賺取暴利? 在官媒農民日報重話評論，指事件從「助農」變「傷農」鬧劇後，「東方甄選回...

女教師「帶球約小王」出軌遭活捉 網友起底她身份

近期傳出中國一名女老師，在已經懷有身孕的狀況下，仍與「小王」出軌，一部捉姦在床的影片在網路曝光，引發網友熱議。

中國科學家：人類從魚進化而來 網驚呼剛吃了祖先

中國科學家近日證實，人類是從魚進化來的，其系列科研成果已在國際學術期刊「自然」在線發表。網友笑稱，「我昨天剛吃了祖先」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。