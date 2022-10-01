危險啊！5歲女童被抱著駕車 母親在旁邊錄影有人大讚：開得好

好危險呀！大陸一段影片在網絡上瘋傳，只見有女童坐在私家車的駕駛位，由一人抱著，任由她轉動方向盤，旁邊還有人不斷誇讚女孩「開得好好」。影片曝光後引起嘩然，當地警方也介入調查，向女童爸爸處以50元人民幣及駕駛證扣3分處罰。

湖南株洲1名媽媽昨日（28日）PO出一則影片，顯示一部正在道路行駛的車輛上，其5歲孩子坐在駕駛座操控方向盤，在旁的她還不斷發出誇讚聲，給予鼓勵，「崽崽開得好好」。

短短半分鐘的影片隨即在社交平台瘋傳，有網友向株洲警方舉報，交通警調查後傳召5歲童的爸爸到警局進行批評教育，並以「駕駛機動車妨礙安全駕駛」行為處以罰款50元及駕駛證扣3分處罰。警方提醒禁止在車輛發動的情況下，讓孩子坐在駕駛位，即使抱着孩子也不能，強調馬路並非遊樂場，一旦發生事故，後果不堪設想。0

不少網友批評該父母的行為危害公共安全，「這家長違法了還高調曬上網」、「這不會害娃，只會害了路人」，又認為刑罰太輕，沒阻嚇力，「才三分？這是鼓勵犯罪」。

影片截圖

交通警調查後傳召5歲童的爸爸到警局進行批評教育，並以「駕駛機動車妨礙安全駕駛」行為處以罰款50元人民幣及駕駛證扣3分處罰。影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》