校園演「活春宮」清晰輪廓全都露！眾人嗨翻搶拍 男方秒開溜

近日，中國大陸社交媒體上瘋傳一段「校園活春宮」影片，事件就發生在廣東財經大學華商學院，一對男女疑似正在做愛做的事，透過玻璃兩人的輪廓清晰可見，立刻吸引大批學生圍觀「吃瓜」，擠得現場水洩不通。最後，男子跳窗離開，留下女方進退兩難，引發熱烈討論。

根據陸媒「網易」報導，在微博上輸入關鍵字，可以看到許多網友附上當時的影片、照片。而根據畫面顯示，從窗戶外頭清晰可見，廁所內一對男女的身影交疊，曖昧姿勢引人遐想。

大陸校園內上演活春宮，吸引眾人圍觀吃瓜。圖擷自微博

該事件在校內迅速傳開，最初發現的學生透過社群平台大量轉傳，瞬間吸引大批學生圍觀「吃瓜」，紛紛拿起手機拍攝，把現場擠得水洩不通。

據了解，事發現場是在校內廁所，當時男方見苗頭不對，趕緊跳窗離去，獨留女子在廁所內，由於外頭圍觀人數眾多，讓她呈現動彈不得的窘境。最後，校方出動警察，將女方帶走，才結束這場鬧劇。

消息一出，網友們留言炸鍋，紛紛表示「現在學生玩的這麼大？疫情所以迫不及待了」、「年輕人，這膽也太大了」、「不說其他的，這男的真的沒擔當啊，留下一個女生自己跑了」、「居然在眾目睽睽之下的廁所裡，上演辣眼睛的一幕」、「只能說後生可畏呀，這才叫年輕人，生活就得充滿激情」。