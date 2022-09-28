洞洞鞋遭手扶梯夾入！香港男童鞋頭扯爛險傷腳趾 家人：見到都心驚

帶小朋友外出時要特別注意安全！一名香港網友日前發文，指侄兒穿洞洞鞋乘扶手電梯時，疑因站得太近手扶梯邊緣，鞋身意外被夾入，導致鞋頭遭嚴重拉爛，幾乎傷及腳趾，坦言看到相片也「嚇得心臟快跳出來」。許多網友看過照片也直呼恐怖，也質疑男童的洞洞鞋尺碼過大影響行走導致意外，亦有家長分享子女的類似意外經歷，直指類似款式的膠鞋「總是出事」。

該名女網友早前於facebook臉書社團「馬鞍山之友2.0」發文，指年幼侄兒乘搭扶手電梯時疑站得太接近手扶梯邊緣，其穿著的洞洞鞋意外捲入手扶梯之間的空隙，導致整個鞋頭遭拉爛，幸好沒有傷及腳趾。樓主直言「看到都心驚驚，好險腳沒事，今晚要殺雞了」，又呼籲「大家穿這種鞋，要打醒萬二分精神」。

她又上傳與家人的對話截圖，對方形容事發時男童「鞋頭完全被拉破了」，直指「他真的嚇死我了」。家人又向女網友指，意外後曾搜尋相關新聞，發現「原來穿這種鞋總是在出事」，女網友看過訊息也和應指「嚇得心臟快跳出來」。

貼文引來許多網友關注，有人看過照片估計事件或因男童所穿的膠鞋英尺碼過大，影響行走所致，「鞋子太大，加上小朋友沒有意識，很容易出事」、「之前新聞常報導這種鞋搭乘電梯時容易發生意外，你還要買到這麼大，顯然你對小朋友疏忽照顧」。有家長也分享子女的類似經歷，指出不同鞋款也有機會遭捲入手扶梯，「有鞋帶也要注意，我女兒小時候，曾經鞋帶也被捲進去，幸好後面有個猛男哥哥幫忙，一手幫我女兒拉回來」。

亦有別人認為意外與鞋款關係不大，而是家長要好好看顧同行小孩，並應教育子女乘電梯時的注意地方 ，「其實夾在電梯，哪一種鞋也是這樣，除非你是穿工業鞋，鞋頭裝鋼。主要是要乘搭扶手電梯時，提醒小朋友腳不要太貼近，而不是穿什麼鞋」、「穿任何鞋都應該要小心，一定要教育小朋友電梯危險，大人要留意小朋友的一舉一動」 。

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文章授權轉載自《香港01》