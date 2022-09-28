叫外賣10多分鐘打158通電話！女子公審米線店 一句話反挨轟

打電話叫外賣如果無人接聽，你會如何處理？一名香港女子於Facebook社團發文表示，她打電話到米線店叫外賣卻無人接聽，「打百X幾個電話，足足打了十幾分鐘，最後還是打不通」，結果她要親身到場購買，直指「打到我想飆粗話」。該名女子公審米線店貼文引來熱議，不少網友批評她說法無理，「體諒一下店家嘛」、「簡單，打不通就就別吃了」，也有網友指出，女子打多少次電話是其自由，「不應該罵她」。另有人突破盲暢，以日前瘋傳的大埔「剪命剪刀腳MMA （綜合格鬥）」為例，笑問「是不是又是廣告？」。香港01記者正向該米線店查詢。

一名香港女子於Facebook臉書社團「馬鞍山之友2.0」發文，發文就直斥「我想問為什麼每次要打百X幾個電話，足足打了十幾分鐘，最後都是打不通，還要我現場買」，形容「打到我想飆粗話」。

從女子上傳的手機截圖見到，她昨日（9月27日）晚上6時許接近7時連續致電1間米線店共158次，平均每分鐘撥打5至10次，每次都是「已取消通話」作結。

貼文隨即掀起熱議，不少網友批評女子公審無理，「其實打電話去幹嘛？不想去現場買，外送app都能叫吧」、「18：34內打了10次，平均6秒不夠就掛電話再打，是不是玩電話」、「體諒下店家啦，繁忙時間忙得不可開交，打不了就別打了，腦袋是不會轉彎嗎」、「簡單，打不通就別吃了」。也有網友聲援女子，「我覺得別人願意打一百個電話又好，二百個電話又好，是她的自由，你不應該罵她」。

面對大批網友批評，該名女子回應指，「我想說我已經很克制！如果你們真的是馬友！謝謝留口德」，又斥責「我不知道你們什麼心態！而我的心態是老公開車回來之前，我要先打電話，老公去拿餐就剛好，而這間是經常7點左右再怎麼打都打不通，我不知道有App，打完了就繼續按！我就是知道他們只有一條線，所以珍惜每分每秒不想第二個人進了線，否則我可能要再多打15分鐘！」

該名女子強調，如果當時能打通電話，就不會打下一通，「而我打電話對他們（店家）是沒有影響」，反問：「請問影響了你們誰？」

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文章授權轉載自《香港01》