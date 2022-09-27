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駕駛違停留紙條恐嚇開單「X你全家」 結果被拖走引人爆笑

香港01／ 撰文：卡洛兒
1部黑色私家車停泊在海達邨雙黃線的行車路上，車頭放有1張爆粗紙條「抄我牌者，X你全家」，語帶威嚇意味。（Facebook圖片）
1部黑色私家車停泊在海達邨雙黃線的行車路上，車頭放有1張爆粗紙條「抄我牌者，X你全家」，語帶威嚇意味。（Facebook圖片）

駕駛者最怕收到俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰單，但為了不被檢控而留下「恐嚇紙條」，未必是聰明做法。香港有網民發現長沙灣海達邨有私家車違例泊在路邊，並在車頭位置放了紙條，一手潦草字霸氣寫下「抄我牌者（開我單者），X你全家」。不過結局令網民爆笑，私家車最終不是被開單，而是被拖走了。

該組照片在WhatsApp上瘋傳，並被轉發至不同facebook群組。從照片可見，1部黑色私家車停泊在海達邨雙黃線的行車路上，車頭放有1張爆粗紙條「抄我牌者，X你全家」，語帶威嚇意味。不過下一張照片就顯示，該部私家車被拖車吊起準備拖走，前方則有警車停泊。

帖文引起網民爆笑，對車主的結局感到心涼，「笑了，直接拖走」、「現在被人吊回他全架（車），哈哈」，嘲諷道「你說到這樣，這麼不抄你唄，吊走你那台車，滿意不？」、「違泊還要意氣用事，本來$320（港元）」，又指講最狠的說話就要承擔「最甘」的待遇。有網民則錯重點稱車主書法不錯，「好似林正英寫符」、「書法家寫粗口」。

1部黑色私家車停泊在海達邨雙黃線的行車路上，車頭放有1張爆粗紙條「抄我牌者，X你全家」，語帶威嚇意味。（Facebook圖片）
1部黑色私家車停泊在海達邨雙黃線的行車路上，車頭放有1張爆粗紙條「抄我牌者，X你全家」，語帶威嚇意味。（Facebook圖片）

延伸閱讀：

警新界北區打擊違泊　一連兩日發4,778張「牛肉乾」

私家車違泊閘口 遭6字紙條霸氣鬧爆 網民：對自私精唔使禮貌

文章授權轉載自《香港01》

紙條 車主 香港 違停

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