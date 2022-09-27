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米粒噴射！高壓鍋煮綠豆粥「炸毀廚房」 減少危險6建議
江蘇連雲港一名老人近日在家用高壓鍋煮綠豆粥時發生爆炸，玻璃、煤氣灶都被毀。不過幸好廚房無人，沒有造成傷亡。兒媳推測是綠豆皮堵塞排氣孔釀禍，但不清楚具體是如何發生。
綜合大陸傳媒報導，涉事老人用高壓鍋煮綠豆粥發生爆炸，廚房一片狼藉。兒媳張女士表示，高壓鍋已用了15年，當時婆婆煮的綠豆粥已熟了，關成小火後人離開廚房，3分鐘後鍋突然爆炸，「到處都炸壞了」。
兒媳又指，事件造成廚房的玻璃、煤氣灶都碎了，整個廚房乃至窗戶外，都是爆炸時噴射出的米粒。
消防表示，電壓力鍋有超壓斷電保護，相對安全。發生爆炸的都是明火高壓鍋。明火高壓鍋有3道安全防線：壓力閥、安全閥、洩壓槽。
消防部門表示，明火高壓鍋爆炸原因主要有以下幾點：
1. 高壓鍋洩氣閥堵塞，導致壓力過大
2. 鍋內食物過多
3. 使用年限過長，鍋體老化變質
至於如何避免爆炸危險，則有如下建議：
1. 高壓鍋一定要加水，不能乾燒，以免食物燒焦、鍋體或電路損壞。
2. 裝豆類等易膨脹食物不超過1/2，粥類不超過1/3，水不要沒過鍋壁的2/3。
3. 正確蓋緊鍋蓋之後再開始加熱，確保鍋蓋卡槽扣牢。
4. 使用前確認排氣孔沒有堵塞，不能用其他物品壓在限壓閥上。
5. 加熱結束、鍋體冷卻之前不要拿開限壓閥，更不要暴力打開鍋蓋。
6. 傳統高壓鍋使用年限是8至9年，出現漏水、排氣不暢時，應及時檢修更換。
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文章授權轉載自《香港01》
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