才被凍結4千萬股權！中國男星「從公寓搬進別墅」 私人花園、游泳池首曝光

中國男星鄭愷同老婆苗苗婚後三年抱兩，育有一子一女。日前好友他招呼好友劉畊宏、陳浩民到家中作客，劉畊宏也不忘向剛生小孩的苗苗教授健身操。

由影片所見，鄭愷家中空間感十足，飯廳就算有張10人飯桌都還有走動空間。而客廳旁有側門通往私家花園，鄭愷將花園一部分佈置成偏廳，放有沙發、坐椅以及茶几，無論是把酒談心，還是招呼朋友都一定夠用；而苗苗和劉畊宏跳健身操的花園，除了有擺了多支大型補光燈以及拍攝機械外，原來旁邊還有個私人泳池，之前苗苗就曾經同小朋友一齊暢遊，而為怕發生意外，池邊全部圍上圍欄。

回顧今年6月，鄭愷持有的「上海獵豹文化傳媒」，因官司原因遭凍結900萬人民幣（約新台幣4000萬）股權，有指涉及借款合約糾紛。不過股權凍結並未有影響鄭愷，有指他在老婆今年6月產子後，由原先的公寓搬到別墅，全家的生活品質都得到大幅度升級。

中國男星鄭愷同老婆苗苗婚後三年抱兩，育有一子一女。圖翻攝自微博

鄭愷搬到別墅之後，有私人花園和游泳池，小朋友什麼時候都可以玩。圖翻攝自微博

鄭愷家的客廳旁有側門通往私家花園。圖翻攝自微博

花園擺了多支大型補光燈以及拍攝機械。圖翻攝自微博

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文章授權轉載自《香港01》