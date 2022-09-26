聽新聞
test
0:00 / 0:00
才被凍結4千萬股權！中國男星「從公寓搬進別墅」 私人花園、游泳池首曝光
中國男星鄭愷同老婆苗苗婚後三年抱兩，育有一子一女。日前好友他招呼好友劉畊宏、陳浩民到家中作客，劉畊宏也不忘向剛生小孩的苗苗教授健身操。
由影片所見，鄭愷家中空間感十足，飯廳就算有張10人飯桌都還有走動空間。而客廳旁有側門通往私家花園，鄭愷將花園一部分佈置成偏廳，放有沙發、坐椅以及茶几，無論是把酒談心，還是招呼朋友都一定夠用；而苗苗和劉畊宏跳健身操的花園，除了有擺了多支大型補光燈以及拍攝機械外，原來旁邊還有個私人泳池，之前苗苗就曾經同小朋友一齊暢遊，而為怕發生意外，池邊全部圍上圍欄。
回顧今年6月，鄭愷持有的「上海獵豹文化傳媒」，因官司原因遭凍結900萬人民幣（約新台幣4000萬）股權，有指涉及借款合約糾紛。不過股權凍結並未有影響鄭愷，有指他在老婆今年6月產子後，由原先的公寓搬到別墅，全家的生活品質都得到大幅度升級。
延伸閱讀：
悲慘！泰7歲男童不幸溺斃 疑貪玩偷翻圍欄闖泳池別墅游水釀憾事
陳曼娜飛美國紐約探親盡享天倫之樂 醫生兒子別墅空間極大有泳池
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言