快訊

復活的法西斯之火？義大利極右女總理梅洛尼是誰

150cm「巨大壁虎」狂敲門...下秒推開窗想進屋 她嚇傻：是哥吉拉

16天內第7度！高雄1542戶無預警停電 居民哀號：又輪到我們了

男子出門沒拔充電線「家燒成廢墟」 消防曝做一件事保平安

香港01／ 姜庚宇
一名大陸男子因沒拔充電線，家變成廢墟。圖翻攝自微博
一名大陸男子因沒拔充電線，家變成廢墟。圖翻攝自微博

中國大陸浙江杭州一居民樓近日發生火災，事件幸未造成人員傷亡，但整間房屋都被燒成廢墟，對屋主損失巨大。經消防實地勘察發現，起火房間有一根被燒毀的充電線，且仍保持通電狀態，線頭連接床鋪且保險絲已被燒「融了」，最終認定起火原因是電器線路引發火災。

對此，不少大陸網友紛紛表示，家中也有許多充電線、充電頭未拔，覺得「很擔心」。

消防人員稱，閒置或使用完的電器應及時斷電，勿整夜充電，又建議離家不只要停止給設備充電，還要拔掉移除充電線和「充電頭」。因充電頭仍會通電，長期不僅會損耗且浪費電力，更可能造成火災。消防又指其實一招便可省下麻煩又確保用電安全，即關閉總電源，確保充電裝置沒有電力供應

消防建議，居家應做到「三清三關」，包括清廚房（檢查並更換老化開裂的燃氣軟管，並讓其遠離刀具等尖銳物品）、清露台（及時清理露台雜物，特別是紙皮、塑膠等易燃物，以免火星飛入家中引起火災）、清樓道（樓道堆放雜物會阻礙逃生），關燃氣灶開關（長時間離開更需關閉燃氣灶閘門）、關電源、關門窗。

一名大陸男子因沒拔充電線，家變成廢墟。圖翻攝自微博
一名大陸男子因沒拔充電線，家變成廢墟。圖翻攝自微博

延伸閱讀：

重慶健康管理企業火災致4死　事故原因正在調查

有片｜杭州臨平「冰雪大世界」火災4死21傷　2人從二樓跳下逃生

文章授權轉載自《香港01》

火災 房間

相關新聞

男子出門沒拔充電線「家燒成廢墟」 消防曝做一件事保平安

中國大陸浙江杭州一居民樓近日發生火災，事件幸未造成人員傷亡，但整間房屋都被燒成廢墟，對屋主損失巨大。經消防實地勘察發現，起火房間有一根被燒毀的充電線，且仍保持通電狀態，線頭連接床鋪且保險絲已被燒「融了」...

新手爸爸頭包保鮮膜狂親女兒 人妻透露原因超有愛

女兒果然是爸爸的「前世情人」！大陸網絡瘋傳一段溫馨又爆笑的短片，只見1名新手爸爸把自己頭部用保鮮紙包裹，親吻抱在懷中的初生女兒，盡情地以行動表達濃濃的愛意。原來爸爸怕自己會將細菌傳給女兒，但又忍不住想親她幾口，遂想出這方法，網民都表示「好有愛」。

3歲童玩「踩肚皮」害爸爸脾臟破裂 腹腔積血1公升需切除

近日四川發生了一宗年輕爸爸帶娃的「慘案」，一名男子讓3歲多的兒子踩在自己身上玩耍時，竟被兒子踩破脾臟，腹腔積血近1公升。因為男子的脾臟上極已經完全破裂，醫生最後要對其完全切除。

大陸三鐵女選手「阿爽」穿高衩泳衣參賽 被指露骨不得體

大陸原國家一級運動員「阿爽」，最近參加鐵人三項比賽穿的緊身運動服，被部分網友批評，稱她穿「泳衣」參賽，過於露骨，很不得體...

台上口沫橫飛、台下火熱連結？女老師上課傳神秘喘息「啪啪聲」

遠距上課卻被迫聽老師「情慾流動」的聲響？近日，一段「老師邊講課邊啪啪」的影片在網路上瘋傳，片中側錄一名女老師上課的聲音，但女老師說話卻斷斷續續，一下急促呼吸，一下又上氣不接下氣...

從歐洲騎馬返中？小伙認造假「人在山西 不在荷蘭」

今年2月，32歲山東男子徐智顯表示自己將橫穿歐亞大陸，騎馬從西班牙回中國，經媒體報導引發關注。一路上，徐智顯在社交媒體上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。