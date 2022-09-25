XL、XXL、XXXL… 山東趵突泉錦鯉「3胖同框」 網：太貪吃了
山東濟南趵突泉的「胖」錦鯉曾登上熱搜，近日，3尾中號、大號、超大號的錦鯉，難得「三胖同框」，邊遊邊在泉水裡找吃的，憨態可掬。
快科技報導，據現場的導遊說：三年前牠就是這個體型，後來牠身邊別的魚都和它一起胖了。
有網友看完這一幕後紛紛表示，這錦鯉真的是太胖了，這不是錦鯉，這是錦豬。
還有網友表示，看來游泳減肥不太管用啊（天天游泳都不能能瘦下來嗎，不過這胖胖的也挺可愛的），不然怎麼還能這麼胖嘛，一定是飲食沒做好，太貪吃了。
還有人調侃，「許願減肥「三倍靈驗」嗎」、「這仨是按信號排的飯搭子吧」。
錦鯉，鯉科鯉屬動物，是一種高檔觀賞魚，有「水中活寶石」、「會游泳的藝術品」的美稱。錦鯉體長可達1-1.5米，由不同的色彩、圖案和魚鱗來區分，性溫和，喜群遊，易飼養，對水溫適應性強。其廣布種，中國、俄羅斯、歐洲、朝鮮、日本等有分佈。
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