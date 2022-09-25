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3歲童玩「踩肚皮」害爸爸脾臟破裂 腹腔積血1公升需切除

香港01／ 撰文／ 朱加樟
手術示意圖。 圖／ingimage
手術示意圖。 圖／ingimage

近日四川發生了一宗年輕爸爸帶娃的「慘案」，一名男子讓3歲多的兒子踩在自己身上玩耍時，竟被兒子踩破脾臟，腹腔積血近1公升。因為男子的脾臟上極已經完全破裂，醫生最後要對其完全切除。

據陸媒《封面新聞》報道，在9月上旬，四川瀘州的男子李杰（化名）突然覺得自己的左上腹疼痛，而且越來越痛，無法動彈，甚至連呼吸都覺得疼痛難忍，隨即撥打120送院治療。

瀘州市中醫醫院外二科副主任醫師徐冬梅發現李杰的脾臟上極破裂，腹腔積血近1公升，而正常人全身的血加起來才3-4公升，相當於已經流了人體三分之一的血，情況相當嚴重。

經反覆詢問，李杰才想起在兩天前，他讓3歲多兒子踩在自己身上玩耍，兒子跳著跳著時踩了自己肚子一下，當時覺得很痛，可後來感覺好點了就沒當回事。

因為李杰的脾臟上極已經完全破裂，最後需做手術進行完全切除。

徐冬梅解釋，3歲左右的兒童一般體重在15分斤左右，嬌嫩的脾臟無法承擔這種負荷。徐冬梅稱，脾臟是人體最大的外周免疫器官，它能過濾血液，除去死亡的血球細胞，並吞噬病毒和細菌。脾臟也相當脆弱，輕輕地打擊或者觸碰都會導致它破裂、大出血。

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文章授權轉載自《香港01》

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