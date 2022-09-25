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新手爸爸頭包保鮮膜狂親女兒 人妻透露原因超有愛

香港01／ 撰文／卡洛兒
1名新手爸爸把自己頭部用保鮮紙包裹，親吻抱在懷中的初生女兒，盡情地以行動表達濃濃的愛意。（影片截圖）
1名新手爸爸把自己頭部用保鮮紙包裹，親吻抱在懷中的初生女兒，盡情地以行動表達濃濃的愛意。（影片截圖）

女兒果然是爸爸的「前世情人」！大陸網絡瘋傳一段溫馨又爆笑的短片，只見1名新手爸爸把自己頭部用保鮮紙包裹，親吻抱在懷中的初生女兒，盡情地以行動表達濃濃的愛意。原來爸爸怕自己會將細菌傳給女兒，但又忍不住想親她幾口，遂想出這方法，網民都表示「好有愛」。

廣州1名人妻日前在社交平台分享影片，顯示老公臉上包裹着保鮮紙，雙手托着這「小不點」女兒，一臉寵溺地望着寶寶，一次又一次的哄近親吻她，女兒似乎亦被他的模樣逗笑，結果這滑稽但充滿愛的舉動在網上掀起熱議。

根據《極目新聞》報道，這對90後陳姓年輕夫妻育有1名兩個多月大的女兒，小名叫「66」。陳太向記者表示，自從寶寶出生後，老公一直想親她，但礙於是新生兒，擔心大人會將細菌傳給寶寶，就禁止親吻她，但由於爸爸對着可愛的女兒還是按捺不住，遂自行想出這個辦法。

陳先生則表示，自己很喜歡跟孩子一起玩，就索性用保鮮膜將頭部包裹起來，因裹得比較鬆，仍能暢順呼吸，「這樣對寶寶也好，我之前想親的話只能親下後腦勺」。

陳太還透露，夫婦二人是初中同學，相識8年後才正式交往，4年後就攜手走進婚姻殿堂，她大讚老公的體貼，指孩子白天是由她來照顧，但晚上給孩子沖奶、換尿片等工作都是老公負責，並放閃道「我每晚都可以睡個整覺」。

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文章授權轉載自《香港01》

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