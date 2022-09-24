台上口沫橫飛、台下火熱連結？女老師上課傳神秘喘息「啪啪聲」

遠距上課卻被迫聽老師「情慾流動」的聲響？近日，一段「老師邊講課邊啪啪」的影片在網路上瘋傳，片中側錄一名女老師上課的聲音，但女老師說話卻斷斷續續，一下急促呼吸，一下又上氣不接下氣，一旁還不時傳來倉促的呼吸聲，讓學生們皺緊眉頭，秒發現自己正在旁聽「辦事現場」，也有人忍不住驚呼「我真的受不了了」。

一名網友在《Dcard》發文表示，大陸四川西南航空職業學院的老師疑似在上課時「大膽縱慾」，一名學生也將遠距上課的側拍影片分享到網路，立刻掀起討論。

從影片中可以聽到，女老師講課時的說話斷句相當詭異，且聲音相當顫抖，還不時發出微弱的嬌喘聲，聽起來似乎相當忙碌。若將影片聲音放大，還可發現背後有一股非常急促的喘息聲，以及微弱的啪啪聲響。學生們立刻發現「案情不單純」，萬萬沒想到上個課竟淪為他人「情慾流動」的旁聽觀眾。

部分學生也在私人群組哀嚎，「絕了」、「我真的聽不下去，忽遠忽近的聲音」、「我想問她（女老師）是不是太累了，哈哈哈」、「我真的受不了」。有學生發現途中女老師的喘氣聲變得越發焦急，還忍不住問道「又開始了，沒事吧？」。直到女老師宣布授課結束，學生們才終於鬆一口氣，「太無語了」、「結束了，兄弟們她結束了」。

大陸學生被迫線上收聽「18禁課程」，也讓台灣網友相當驚訝，「平時說老師上課聽不懂，這種倒是一聽就懂（誤」、「還敢偷打屁股啊」，也有人出來緩頰，「會不會是邊跑跑步機邊上課」、「我剛開始以為她不舒服和麥克風訊號不良什麼的」。