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大陸手遊「羊了個羊」難闖關遭舉報 被指暗諷疫情無法清零

香港01／ 撰文／孫聖然
益智類手遊「羊了個羊」在大陸爆紅。 （微信截圖）
益智類手遊「羊了個羊」在大陸爆紅。 （微信截圖）

益智類手遊「羊了個羊」在大陸爆紅，但極低的過關率卻令不少人絞盡腦汁也無法成功，有人更是發起對遊戲的舉報，稱其名稱暗示新冠疫情無法清零。

「羊了個羊」由北京簡遊科技有限公司開發，主要投放在微信小程序、抖音小遊戲等平台，是一款消除類闖關手遊，玩家只需將畫面中交疊的各類方塊，全部依次移放到底部7個槽位中完成消除（3個同類消除），便可成功闖關。

但就是這樣簡單的遊戲規則，在第二關卻配上了不足0.1%的闖關率。不少玩家不費吹灰之力成功通過第一關後，在第二關由於難度的飆升而「血流成河」，更有人稱自己連續玩了7個小時亦未能成功闖關，甚至有人質疑遊戲根本沒有第三關。

儘管如此，「羊了個羊」的熱度依舊不減，不少玩家仍沉浸其中樂此不疲。但就有人因遲遲無法闖關，向微信平台發起對遊戲的舉報，理由包括「起名羊了個羊，暗示新冠疫情陽了又陽，又消除不完，暗示新冠疫情無法清零，政治不正確，建議封殺」、「惡意浪費他人時間，損害他人生命」等。

《香港01》記者實測，目前在微信小程序中，「羊了個羊」仍可正常玩，而遊戲難度亦疑似未有調低。此外，截至9月23日，「羊了個羊」的微博討論話題量已超過30.6億。

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文章授權轉載自《香港01》

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