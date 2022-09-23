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生氣！富翁想捐約450萬給小學遭保安攔下反嗆 氣炸改捐鄰校結果超狂

香港01／ 撰文：布萊恩
廈門1名謝姓富翁原本想捐100萬人民幣（約台幣450萬元）給在家附近的小學，詎料到校門時被保安攔住不讓進入，一怒之下把100萬人民幣（約台幣450萬元）改捐給隔籬另1間學校。（影片截圖）
廈門1名謝姓富翁原本想捐100萬人民幣（約台幣450萬元）給在家附近的小學，詎料到校門時被保安攔住不讓進入，一怒之下把100萬人民幣（約台幣450萬元）改捐給隔籬另1間學校。（影片截圖）

今次「肉赤」了！大陸福建廈門1名謝姓富翁，原本想捐100萬元（約台幣450萬元）給在家附近的小學，詎料到校門時被保安攔住不讓進入，又不向校方通報，更反嗆「捐1000萬元（約台幣4500萬元）也不關我事」。結果富翁一怒之下離開了這間小學，並把100萬人民幣改捐給相鄰的另1間學校。事件引來網民熱議，相關小學校長親自傳訊給謝姓富翁道歉，謝姓富翁則回覆「之後如我有意向捐贈，再聯繫您」。

綜合大陸媒體報道，廈門富翁謝姓男子近日在網上表示，他本來想捐100萬元（約台幣450萬元）給附近的大同小學作公益慈善，並到學校門口向保安表示願意無條件捐贈100萬元（約台幣450萬元），惟保安不讓他進入學校，也不協助通報，更反嗆他「就算捐1000萬元也不關我的事！」。

雙方膠着下，謝男意識到理論下去也沒有意思，留下自己的聯絡電話及捐贈意願紙後，讓保安轉交給校方管理層，結果卻是一通電話也沒有收到，他一怒之下把100萬元（約台幣450萬元）改捐給相鄰的廈門六中。

廈門六中事後向媒體證實，有接受這筆100萬人民幣（約台幣450萬元）捐款，但沒有透露詳情。事件引來網民熱議，笑言「到手的鴨子飛了，他們（大同小學）得多恨這保安」、「保安起碼彙報一下吧，還是事不關己，這種保安應該辭退」、「保安：俺們不缺這100W零花錢」、「六中偷笑接受捐贈」、「保安裏面好多大爺，用最小的許可權最大程度的難為人」。

也有網民為保安抱不平，「我覺得保安做的也有道理，現在電信詐騙太多人了」、「估計保安沒見過這種事，以為是騙子，可能他想像不到會有條件好的人直接捐100萬（約台幣450萬元）吧」。

事件於網上廣傳後，大同小學校長親自傳訊息向謝男致歉，稱因學校保安工作失誤遺失了字條，且未有及時向他通報信息，「辜負了您這份愛心。雖錯過，但這份心意彌足珍貴。歡迎有空來學校走走，可直接聯繫我」。校長續說，已「善意的教育」了涉事保安，稱「跟捐贈無關，跟待人處事態度和責任心有關」。

謝男則回覆「事情已過」，反而望校長原諒保安的過失，又指「之後如我有意向捐贈再聯繫您」。

廈門教育局發出公益捐贈認定書。（影片截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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