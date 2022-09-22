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金髮「性感女郎」拒捕！僅穿白色內衣徒手攀牆逃 警揭驚人身分

香港01／ 撰文：林朗天
香港尖沙咀驚現「性感女郎」飛簷走壁，攀爬牆身喉管逃至地面，懷疑是為了逃避警方展開的掃黃行動。（網上影片截圖）
香港尖沙咀驚現「性感女郎」飛簷走壁，攀爬牆身喉管逃至地面，懷疑是為了逃避警方展開的掃黃行動。（網上影片截圖）

香港尖沙咀驚現「性感女郎」飛簷走壁，攀爬牆身喉管逃至地面，懷疑是為了逃避警方展開的掃黃行動。網上流傳今日（22日）下午4時許，一名頭染金髮，身穿白色內衣的「性感女郎」，蹲於加拿分道及寶勒巷交界的發利大廈外牆簷篷，再沿大廈外牆的水喉、招牌及冷氣機去一路而下，途中不少圍觀市民大叫小心。未幾，當該名「性感女郎」爬至一樓後，用雙手拉住冷氣機鐵架，其後用雙腳踏上路邊交通指示牌頂，再由數名途人協助下，順利到達地面。

經警方初步調查，涉案為一名持護照入境的30歲泰國籍男子，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，案件列作「有人在危險位置」處理。

現場消息指，有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）於下午時分，在發利大廈進行掃黃行動其間，該名「性感女郎」疑為躲避警方，擒窗逃走。警方稍後交代案情，初步指O記探員在行動中拘捕7男18女。

據現場目擊市民指，「性感女郎」先從3樓一單位的窗戶爬出，當時他面露恐慌，單位內一度有人勸喻他回頭，惟他愈叫愈走，途中雙腳更一度懸空，幸最後「性感女郎」仍安全着地，過程可謂險象環生。

當女子爬至一樓後，用雙手拉住冷氣機鐵架。（網上影片截圖）
當女子爬至一樓後，用雙手拉住冷氣機鐵架。（網上影片截圖）
香港尖沙咀驚現「性感女郎」飛簷走壁，攀爬牆身喉管逃至地面，懷疑是為了逃避警方展開的掃黃行動。（網上影片截圖）
香港尖沙咀驚現「性感女郎」飛簷走壁，攀爬牆身喉管逃至地面，懷疑是為了逃避警方展開的掃黃行動。（網上影片截圖）

延伸閱讀：

尖沙咀兩男遭群煞當街圍毆 警反黑組接手調查後 拘捕6名男子

警葵涌追查300萬元泰達幣劫案拘9人 其中一疑犯攀窗逃惹墮樓疑雲

文章授權轉載自《香港01》

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