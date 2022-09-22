快訊

不是頭暈！台東晚間連兩起地震「僅隔1分鐘」 最大震度4級

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

普亭宣布動員嚇壞後備軍人 「如何在家弄斷手臂」成熱搜關鍵字

影／UFO伴巨光現新疆！網笑「外星人開遠光燈」 來自俄羅斯？

香港01／ 撰文：陳進安
有目擊者表示，其飛行速度很快，扇形拖尾的面積很大。（微博＠新浪軍事）
有目擊者表示，其飛行速度很快，扇形拖尾的面積很大。（微博＠新浪軍事）

每當有不明飛行物（UFO）出現，都會引發坊間的好奇心，繼而進行各種猜測。周三（21日）晚上約10時，新疆阿勒泰地區福海縣上空便突然出現不明飛行物，而且會發出巨大的白光，非常顯眼，導致不少網民笑稱這是外星人訪問地球，是天太黑「開了遠光燈」。不過事件也許有科學解釋，一些天文博主認為，這可能是同日發射的俄羅斯載人飛船。

克拉瑪依、伊犁及阿勒泰等多地當晚皆有居民拍攝到該不明飛行物出沒，據多張由網民拍攝的圖片顯示，該不明飛行物傾斜朝向地面，還發出了巨大的白光，感覺猶如拖著長長的尾巴劃過天際，畫面十分壯觀。

有目擊者表示，其飛行速度很快，扇形拖尾的面積很大；亦有不少網民判斷，從角度可以分析，該不明飛行物的高度並不高。而消息一出，隨即引起熱烈討論，不少網民紛紛把茅頭指向外星人，認為是其在作祟。

克拉瑪依市政府辦工作人員周四（22日）上午就事件回應表示，他們已注意到網上的影片，目前暫不清楚具體情況。阿勒泰哈巴河縣政府辦工作人員則表示，周三晚，相關部門均未監測到異常，暫不清楚是什麼物體發出的光，並建議民眾不用過於擔心，正常生產生活即可。

網民看法：

外星人來了，怕不怕

中國先進武器展示

不該問的不要問

普通自然現象，大家不要聯想

就是人類發射的飛行器唄，別老想著外星人

值得一提的是，出現不明飛行物的時間點，恰好與俄羅斯向國際太空站發射的「聯盟MS-22」載人飛船十分相符，因此一些天文博主認為，畫面出現的正是聯盟「聯盟MS-22」的身影。

報導指，莫斯科時間周三下午4時54分，即香港時間晚上9時54分，「聯盟-2.1a」火箭搭載「聯盟MS-22」飛船自哈薩克境內的拜科努爾發射場升空，隨後進入預定軌道。

飛船於莫斯科時間當晚8時6分，即香港時間翌日凌晨1時6分，與國際太空站俄羅斯艙段的「黎明」號小型試驗艙完成對接。

今次將有3名太空人進入國際太空站，當中2人來自俄羅斯，1人來自美國，他們將在國際太空站工作188天。

延伸閱讀：

神舟十四號｜載人飛船成功發射 3名太空人依次進入天和核心艙

圖片故事｜美俄太空人乘俄羅斯「聯盟」號飛船返回地球

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 新疆 UFO

相關新聞

影／UFO伴巨光現新疆！網笑「外星人開遠光燈」 來自俄羅斯？

每當有不明飛行物（UFO）出現，都會引發坊間的好奇心，繼而進行各種猜測。周三（21日）晚上約10時，新疆阿勒泰地區福海縣上空便突然出現不明飛行物，而且會發出巨大的白光，非常顯眼...

金髮「性感女郎」拒捕！僅穿白色內衣徒手攀牆逃 警揭驚人身分

香港尖沙咀驚現「性感女郎」飛簷走壁，攀爬牆身喉管逃至地面，懷疑是為了逃避警方展開的掃黃行動。網上流傳今日（22日）下午4時許，一名頭染金髮，身穿白色內衣的「性感女郎」...

21歲女網購毒蛇「雨傘節」意外被咬死 母怒告一票人：沒收到蛇就不會死

中國大陸陝西一名21歲女子上網購買毒蛇「雨傘節」，不過收到包裹後卻不小心被咬傷，緊急送醫後仍不幸死亡。女子的父母得知事情真相後憤而向賣家、貨運公司、網購平台等提起告訴並求償。近日判決出爐，法官判6名被告必須賠償家屬人民幣33.69萬元（約合新台幣150萬元）。

湖南80%縣市特旱！湘江魚曬乾 洞庭湖水位降至20米以下

時序入秋，中國南方旱情持續拉警報。其中，湖南省122個縣市區中有97個達到特旱，幾近八成。湘江河床裸露，大量的魚被曬成魚...

兒子裝傻賴帳 山東翁討「帶孫費」…法官判付2萬

中國許多民眾在外打工，將孩子託給祖父母扶養。近日，山東濟南就有一位爺爺為了「帶孫費」把兒子告上法庭，最終歷城法院判決，孩...

江蘇父向女兒討贍養費…每月5.20元 諧音「我愛你」

江蘇一對親生父女，多年未曾聯繫，彼此間沒有一句問候，相見時更形同陌路。近日，七旬父親一紙訴狀將女兒告上了法庭，要求其每月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。