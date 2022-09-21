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花逾兩萬在淘寶買餐桌 女子一打開見貨品真身嚇呆：我心碎了…

香港01／ 布萊恩
一名香港女子分享，在淘寶購買了一張餐桌連運費5000多元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開裡面的餐桌已經四分五裂，直指「我心碎了」。圖／擷自臉書社團「淘寶開心share」
一名香港女子分享，在淘寶購買了一張餐桌連運費5000多元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開裡面的餐桌已經四分五裂，直指「我心碎了」。圖／擷自臉書社團「淘寶開心share」

淘寶方便款式多，是不少人的網購選擇，但如果買貴重物品就要小心了！有女網友在社交媒體分享，指在淘寶網購了一張餐桌，連運費共5000多港元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開，裡面的餐桌竟已四分五裂，不禁直言「我心碎了」。貼文引來網友熱議，形容是「血的教訓」，有人估計因包裝保護力不足夠導致損壞，感嘆「時不時有這些不開心事件，真的很說運氣」。

原PO周二（9月20日）早上於臉書社團「淘寶開心share」上傳多張照片，指在淘寶網買了餐桌，「連運費5000幾（約新台幣2萬）」，到貨時包裝表面完好，但一打開「裡面粉碎到一個點...」，讓她看得「心碎了」。

從照片見到，紙皮的包裝內有發泡膠棒及木架用作固定及防震，但「主角」餐桌卻已經四分五裂，只能隱約看到枱面是圓形形狀，難以想像到破碎碎片的原貌。

一名香港女子分享，在淘寶購買了一張餐桌連運費5000多元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開裡面的餐桌已經四分五裂，直指「我心碎了」。圖／擷自臉書社團「淘寶開心share」
一名香港女子分享，在淘寶購買了一張餐桌連運費5000多元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開裡面的餐桌已經四分五裂，直指「我心碎了」。圖／擷自臉書社團「淘寶開心share」

貼文引來網友熱議，形容是「血的教訓」、「心痛死」，又指「說實話這樣的價錢我不會在淘寶買，會在香港買！」、「時不時有這些不開心事件，真的很說運氣」、「淘寶貨運下來有很大風險，運送過程中一些破損，大部份人用不久也是重新再買。不如直接在香港用萬元買」。

也有網友估計因貨物包裝保護力不足夠導致損壞，建議原PO開箱時一定要留下證據，以便退貨或追討，「應該跟賣家講明白餐桌要包裝加固，如果說了還包裝出事就是賣家問題」、「在淘寶購物時，開箱一定拍過程，在爛也有證據可追回，不過有時運輸也是一個問題」。

一名香港女子分享，在淘寶購買了一張餐桌連運費5000多元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開裡面的餐桌已經四分五裂，直指「我心碎了」。圖／擷自臉書社團「淘寶開心share」
一名香港女子分享，在淘寶購買了一張餐桌連運費5000多元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開裡面的餐桌已經四分五裂，直指「我心碎了」。圖／擷自臉書社團「淘寶開心share」

一名香港女子分享，在淘寶購買了一張餐桌連運費5000多元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開裡面的餐桌已經四分五裂，直指「我心碎了」。圖／擷自臉書社團「淘寶開心share」
一名香港女子分享，在淘寶購買了一張餐桌連運費5000多元（約新台幣2萬），到貨後表面包裝完好無缺，沒想到一打開裡面的餐桌已經四分五裂，直指「我心碎了」。圖／擷自臉書社團「淘寶開心share」

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文章授權轉載自《香港01》

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