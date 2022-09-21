仙氣女教授入校園被保安誤會是00後學生 網民：學生不會逃課了

教授被誤會是學生，究竟應該開心還是氣憤呢？內地一名長得仙氣十足的女博士兼教授，在進入校園時，竟被警衛欄截被喝停，指暑假期間禁止學生進入校園，女教授曬出博士生學生證及校友證，最重要的證明自己不是學生，而是教授的教師證。

據內地媒體報道，這名正妹大學教授名叫廖琳，長相甜美漂亮，在95年出生，畢業於北京大學，被安排為商學院的市場營銷專業教師。她早前因在暑假期間進入校園，被警衛截停，以為她是學生而禁止讓她進入，後來她拿出博士生證、校友證表示自己已畢業，並加上教師證，來證明自己不是學生，而是教授。事後「高顏值女博士當老師被誤會是00後」瞬間成為網絡上熱搜。

廖琳事後在網絡上分享事件，表示她並非刻意炒作，純粹分享自己的生活，強調自己不是網紅，她想表示女性都可體現自我價值而已，「自己從博士到大學講師這一路，聽到了不全是支持的聲音，很多女生在職業規劃和人生選擇中，會受到很多外界聲音的影響，而女性的價值應該體現在工作自我滿足的成就感中」。

話題登上熱搜引起關注，不少網友也紛紛留言表示，「95年的博士都畢業了！」、「95年生的都當教授了！」、「看起來真的很像學生」、「這樣的大學老師，學生再也不會逃課了」。

廖琳事後在網絡上分享事件，表示她並非刻意炒作，純粹分享自己的生活，強調自己不是網紅，她想表示女性都可體現自我價值而已。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》