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大媽港鐵爽看AV 遭窗戶倒影出賣全程直播！網友笑爆：活到老學到老

香港01／ 撰文／布萊恩
網上近日瘋傳一段影片，港鐵車廂內有一名大媽正用手機看成人影片（AV），整個過程都被背後玻璃的倒影出賣了。影片截圖
網上近日瘋傳一段影片，港鐵車廂內有一名大媽正用手機看成人影片（AV），整個過程都被背後玻璃的倒影出賣了。影片截圖

人非草木，總有慾望。網上近日瘋傳一段影片，港鐵車廂內有大媽正用手機看成人影片（AV），整個過程都被背後玻璃的倒影出賣了，引來網友熱議，笑言是「活到老學到老」、「婆婆是高手」。

影片長26秒，只見是港鐵車廂內有位身穿紅色羽絨的大媽，正舉起手機定神觀看。從正面望的話，大媽的舉動十分平常，但仔細一看大媽背後玻璃窗的倒影，卻完全「出賣」了她，原來大媽疑似正在觀看成人影片，且從畫面光影晃動的速度，估計是相當激烈的影片。

影片上周五（9月16日）被上載到Facebook群組，但由於片段中大媽及旁邊乘客都穿上長袖厚外套，估計並非於近期拍攝，上載片段的網友則留言「活到老學到老」。其他網友看過影片後笑翻，「今晚如何對付老公」、「婆婆是高手，應該好多招式」、「學習技巧」、「人老心不老」。

也有網友分析，可能是大媽看網上影片時彈出了相關廣告，並非有心觀看，「有的線上劇集的廣告片，是不停這樣彈出的」。但其他網友指出，「就算是廣告，她繼續看，也沒有關掉」。

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文章授權轉載自《香港01》

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