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陸女主播性愛片流出瘋傳 淚崩控訴前男友報復

香港01／ 撰文：布萊恩
戚佳麗近日直播時聲淚俱下回應不雅片事件。（影片截圖）
戚佳麗近日直播時聲淚俱下回應不雅片事件。（影片截圖）

情侶間情到濃時「愛愛」是尋常事，惟女方亦要保護好自己，以免日後受到傷害。中國大陸網路近日瘋傳一段女主播性愛影片，由於女主播上身刺青特殊，被認出是在「YY直播網紅戚佳麗，引起熱議。戚佳麗近日直播時聲淚俱下回應事件，直言是分手後被前男友流出影片，強調「我不逃避。真的，網暴不是一個正常人能承受得了的」，並對鏡頭深深鞠躬。戚佳麗回應獲網友粉絲讚好，紛紛留言安慰她。

影片已在網上流傳一段時間，長逾2分鐘，片中女主播在鏡頭前擺出多種性感、挑逗姿勢。由於女主播臉部清晰可見，上身肩頸處有大片刺青，不少人都猜測是「YY直播」網紅戚佳麗。

影片被截圖瘋傳。由於女主播臉部清晰可見，上身肩頸處有大片刺青，不少人都認出是「YY直播」網紅戚佳麗。（網上圖片）
影片被截圖瘋傳。由於女主播臉部清晰可見，上身肩頸處有大片刺青，不少人都認出是「YY直播」網紅戚佳麗。（網上圖片）

面對網路關注，戚佳麗近日直播時間接承認自己是片中女主角，「我就不解釋了，因為視頻都看過了，我不逃避」。她之後哭訴自己已直播了很長一段時間，「認識我的大哥也好，小美人也好，還是我喜歡的粉絲也好，都知道我是什麼樣的人」，強調影片是談戀愛時拍下，並非因為其他目的，分手後卻被前男友報復流出，「我不是說因為怎麼樣去拍的這些視頻，真的是我因為談戀愛，分手之後被爆出來」。

戚佳麗回應獲網友粉絲讚好，紛紛留言安慰她，又說會支持她，毋須理會外人目光。也有網友認為，談戀愛即使如何「火熱」，都應避免拍攝「愛愛」影片，以免日後受到傷害。

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文章授權轉載自《香港01》

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