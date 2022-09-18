男網購薄荷葉一打開見滿袋「薄」荷葉 網笑：沒錯呀

網購中伏時有發生，但如果是自己理解錯誤就追究無門了。大陸有網民欲在網上訂購薄荷葉，結果打開包裹時卻看到滿滿一袋荷葉，完全不明所以，後來才想到賣家發給他的是「薄」荷葉，他無奈表示「我服了」。

重慶1名男子前日（13日）在社交平台上傳1段令人哭笑不得的影片，「我被這個賣東西的玩服了」。他近日在網購平台訂購了1包重半公斤的薄荷葉，但拿回家拆開後卻是一大袋「碎濕濕」、看似枯乾了的葉子，令他感莫名其妙。

他靈機一觸才想到出錯原因，原來店方售賣的其實是「薄」荷葉，他不禁在影片中無奈道：「大家都知道薄荷葉是什麼東西吧，這個碎的是荷葉，我服了」。

片段逗得大量網民爆笑，紛紛留言稱「中華語言博大精深」、「你看我這荷葉薄不薄？特意給你挑的最薄」、「你下次買薄荷，看他給你發什麼」、「那有厚荷葉嗎？」。網民翻查商店資料，原來薄的荷葉價格是薄荷葉的一半，但亦有人笑言「賺大了！荷葉比薄荷用處多」，又建議樓主可以沖荷葉茶清涼去火。

有人則認為不能怪商家，「怪自己沒看明白」、「自己不看圖片嗎，那眼睛要來幹嘛」，但亦有網民表示店主是故意欺騙買家，「這個平台總套路消費者，我已卸載了」。

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文章授權轉載自《香港01》