單身男請外傭照顧愛犬…買附近小公寓讓她獨住 網讚：好老闆

好老闆可遇不可求，有單身港男在社交平台分享自己聘請外傭的經歷，由於他經常離港出差，故有意聘請外傭照顧2隻愛犬，但因家中只有1房，遂購入1個相鄰的小公寓作其宿舍，更容許她邀請朋友來家作客。原po指身邊人均形容其做法「破壞行情」，但他認為對外傭行出善意的一步，她日後都能真心對待狗狗。

該港男日前在facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖，指自己單身且無家人，疫情前每星期基本上出差3天，但疫情下長期留港就領養了2隻狗狗。由於近年出入境限制開始放寬，需每月出差1次，加上他自己熱愛旅遊，「以前一年最少4至5次」，故希望能聘請外傭專門照顧2隻愛犬。

他透露，近日已確定聘請1名合適外傭，對方將於10月與現任僱主完約，但由於4年沒回鄉，「好想回去」，遂答應12月才正式履約，原po更指不介意幫她支付檢疫酒店費用。另外，外傭提出希望有獨立睡房，但其家中只有1間房，又不想將單位大裝修，而自己亦不習慣跟其他人生活，遂購入相鄰約小公寓作外傭的宿舍。

他已向外傭明言，除了臥室外，全屋都會安裝監視器，假期允許她帶朋友回家歡聚，但不能過夜、抽煙飲酒及有男性在場。

原po表示，身邊同事、朋友及親戚知道後都認為他「破壞行情」，但他只希望能找到1位好幫手，「如果沒有她我無法出差，也無法去旅行」，又指聘請外傭主要是希望她用心及專心照顧2隻狗狗，「希望她跟我一樣對狗好，我可以安心出外工作」，因而求問網友「我先付出我負擔到嘅而係佢期望得到嘅，姐姐會唔會有心機做」。

他又透露自己經營小生意，一直都善待員工，同樣地他亦將工人姐姐視為其員工，希望能行出善意一步，「2隻狗比我自己更重要，希望她真心對兩隻狗狗…我覺得一個員工你對他好他會開心又感恩，就會認真做」。

不少網友都大讚港男是「絕世好老闆」，紛紛留言「我都想做你員工呀」、「請問你公司請人嘛？我可以做得好好讓你安心出差」；亦有人認同其想法，「你要人對你好，你先要對人好」、「老闆對伙記好，伙記他一定感恩。但老闆刻薄伙記，應該唔會有好伙記」、「吸引力法則，相信好僱主一定可以請個好傭工」；又指「你好好人，如果我老闆幫我租屋，我一定會好珍惜份工」。

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文章授權轉載自《香港01》