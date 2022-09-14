快訊

學生驚呆！校廚端出「番茄炒月餅」 暗黑料理竟被搶購一空

遭台大生質疑曾和大陸往來 葉丙成：從未附和政治立場

重機騎士遭夾擊命喪新生高架！身分曝光網不捨 鄭明典發文哀悼

學生驚呆！校廚端出「番茄炒月餅」 暗黑料理竟被搶購一空

香港01／ 撰文：安祖娜
大陸學校飯堂的廚師將月餅加進不同菜式中，其中一款竟是「番茄炒月餅」，該菜式更被冠上充滿意境的名字—「一輪紅月」。（微博影片截圖）
大陸學校飯堂的廚師將月餅加進不同菜式中，其中一款竟是「番茄炒月餅」，該菜式更被冠上充滿意境的名字—「一輪紅月」。（微博影片截圖）

中秋節長假期已過，大家除了收拾心情返工返學，也要苦惱如何解決大批食剩的月餅。有大陸學校飯堂的廚師就提早部署，將月餅加進不同菜式中，其中一款竟是「番茄炒月餅」。該菜式更被冠上充滿意境的名字—「一輪紅月」，有該校學生指，「番茄炒月餅」推出後，便因售價僅為1元人民幣，被同學們極速搶光，事件其後更登上熱搜，引起熱烈討論。

中秋節過後，網民都紛紛尋求解決家中大堆月餅的方法。大陸安徽一高校學生日前就於抖音發文，指中秋節正日學校食堂竟出現應節暗黑料理。片中可見，飯堂的選菜區擺放了大盆「蕃茄炒月餅」，菜盤內放有經烹炒、充滿菜汁的蕃茄，表面則鋪滿大堆已切開一半的蓮蓉月餅，盤的旁邊還夾有介紹，寫著：「節日菜品，西紅柿炒月餅，1元」。

有該校學生指，她與同學們在飯堂看到該菜式「都驚呆了」，社交媒體朋友圈也被該道菜洗版，「這道菜還有一個名字叫『一輪紅月』」。而令人驚訝的是，「蕃茄炒月餅」推出當天就因平價又應節而被一搶而空。有成功搶購的學生發文指，不少同學當日都圍在選菜區一邊笑一邊買，又分享真心食評，「淺嚐了一下，酸酸甜甜，有點好吃，但不多」。

事件曝光後引來網民討論，有陸媒記者事後聯絡相關高校的後勤與保衛管理處膳食科負責人，惟對方表示不作評論。不少網民看過「蕃茄炒月餅」的相片引紛紛直呼恐怖，質疑菜式是暗黑料理，「喜歡月餅和不喜歡月餅的都驚呆了」、「只有想不到，沒有食堂阿姨做不到」。

有人就認為搶購的學生只為打卡，最終也會浪費食物，「有沒一種可能，搶空只是為了拍照發個朋友圈」、「搶走了真的有人會吃嗎？我覺得這種新意沒必要」、「看垃圾桶就知道是真的打來吃還是只是拍照了」。也有網民指，花式炒月餅已成高校每年中秋節的指定節目，「蕃茄炒月餅」更早在2015年已出現，另有學校曾推出「尖椒炒月餅」、「韮菜炒月餅」等。

飯堂的選菜區擺放了大盆「蕃茄炒月餅」，菜盤內放有經烹炒、充滿菜汁的蕃茄，表面則鋪滿大堆已切開一半的蓮蓉月餅。（微博影片截圖）
飯堂的選菜區擺放了大盆「蕃茄炒月餅」，菜盤內放有經烹炒、充滿菜汁的蕃茄，表面則鋪滿大堆已切開一半的蓮蓉月餅。（微博影片截圖）

延伸閱讀：

月餅券收集點！附詳細月餅捐贈方法 將愛轉贈基層家庭

港人去年食剩464萬個月餅 呢3種月餅送禮最受歡迎

文章授權轉載自《香港01》

月餅 中秋節 高校 創意料理

相關新聞

學生驚呆！校廚端出「番茄炒月餅」 暗黑料理竟被搶購一空

中秋節長假期已過，大家除了收拾心情返工返學，也要苦惱如何解決大批食剩的月餅。有大陸學校飯堂的廚師就提早部署，將月餅加進不同菜式中，其中一款竟是「番茄炒月餅」。

青農雇老人除草10小時給350元 澄清「沒坑騙就這行情」

河南焦作一名小伙雇用60歲以上老人幹農活每天10小時工資80元人民幣的視頻，遭網友質疑「工資太低，坑騙老年人」，當事人回應稱，...

沙田米線店「天降老鼠」食客嚇得四散即轉外賣 店員處理惹議

吃飯驚見「不速之客」，的確會被嚇得吃不下去。有網民投訴指，昨晚（12日）於沙田1間米線店用餐時，1隻老鼠「從天而降」，在場食客即四散而去，惟店員竟然純熟地「一腳踢走他」了事，還「踢落到客人那裡」，令人嘩然。

恐怖垃圾屋！老夫婦愛撿廢物 四圍蟑螂蒼蠅 臭到鄰居4年不開窗

遇着喜歡撿垃圾的鄰居，慘況實在難以形容。大陸有1對6旬夫婦喜歡撿廢物，愛翻垃圾桶執舊衣物、紙箱等回家，單位傳出的腐爛惡臭傳遍走廊，導致蟑螂和蒼蠅湧現，鄰居們4年來不敢開窗。居民3年前開始投訴，至今年一起入稟法院，惟即使法官下令清理，老夫婦一樣懶理繼續執，結果鄰居們日前再向法院申請強制執行

脫口秀中一個無厘頭笑話 讓大陸股民狂追股票漲停

大陸股市近日出現「無厘頭炒股」奇聞，一名脫口秀演員在表演時調侃自己炒股失敗經歷，他提到了自己炒的那檔股票的號碼「6007...

散戶炒股慘接刀！演員「虧」出名的脫口秀概念股 今開盤竟一字漲停

被大陸網友稱為「脫口秀概念股」的ST洲際今（13）日開盤一字漲停，開盤價人民幣2.63元。昨（12）日晚間，ST洲際發公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。