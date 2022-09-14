學生驚呆！校廚端出「番茄炒月餅」 暗黑料理竟被搶購一空

中秋節長假期已過，大家除了收拾心情返工返學，也要苦惱如何解決大批食剩的月餅。有大陸學校飯堂的廚師就提早部署，將月餅加進不同菜式中，其中一款竟是「番茄炒月餅」。該菜式更被冠上充滿意境的名字—「一輪紅月」，有該校學生指，「番茄炒月餅」推出後，便因售價僅為1元人民幣，被同學們極速搶光，事件其後更登上熱搜，引起熱烈討論。

自中秋節過後，網民都紛紛尋求解決家中大堆月餅的方法。大陸安徽一高校學生日前就於抖音發文，指中秋節正日學校食堂竟出現應節暗黑料理。片中可見，飯堂的選菜區擺放了大盆「蕃茄炒月餅」，菜盤內放有經烹炒、充滿菜汁的蕃茄，表面則鋪滿大堆已切開一半的蓮蓉月餅，盤的旁邊還夾有介紹，寫著：「節日菜品，西紅柿炒月餅，1元」。

有該校學生指，她與同學們在飯堂看到該菜式「都驚呆了」，社交媒體朋友圈也被該道菜洗版，「這道菜還有一個名字叫『一輪紅月』」。而令人驚訝的是，「蕃茄炒月餅」推出當天就因平價又應節而被一搶而空。有成功搶購的學生發文指，不少同學當日都圍在選菜區一邊笑一邊買，又分享真心食評，「淺嚐了一下，酸酸甜甜，有點好吃，但不多」。

事件曝光後引來網民討論，有陸媒記者事後聯絡相關高校的後勤與保衛管理處膳食科負責人，惟對方表示不作評論。不少網民看過「蕃茄炒月餅」的相片引紛紛直呼恐怖，質疑菜式是暗黑料理，「喜歡月餅和不喜歡月餅的都驚呆了」、「只有想不到，沒有食堂阿姨做不到」。

有人就認為搶購的學生只為打卡，最終也會浪費食物，「有沒一種可能，搶空只是為了拍照發個朋友圈」、「搶走了真的有人會吃嗎？我覺得這種新意沒必要」、「看垃圾桶就知道是真的打來吃還是只是拍照了」。也有網民指，花式炒月餅已成高校每年中秋節的指定節目，「蕃茄炒月餅」更早在2015年已出現，另有學校曾推出「尖椒炒月餅」、「韮菜炒月餅」等。

飯堂的選菜區擺放了大盆「蕃茄炒月餅」，菜盤內放有經烹炒、充滿菜汁的蕃茄，表面則鋪滿大堆已切開一半的蓮蓉月餅。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》