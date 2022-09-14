沙田米線店「天降老鼠」食客嚇得四散即轉外賣 店員處理惹議

吃飯驚見「不速之客」，的確會被嚇得吃不下去。有網民投訴指，昨晚（12日）於沙田1間米線店用餐時，1隻老鼠「從天而降」，在場食客即四散而去，惟店員竟然純熟地「一腳踢走他」了事，還「踢落到客人那裡」，令人嘩然。

該網民在facebook群組「香港米線關注組」發帖，上載2張老鼠出沒的照片，指昨晚8時許在沙田1間米線店用餐時，突然有隻啡灰色、約手掌大小的老鼠從冷氣機跌落地上，其後店員竟一腳將老鼠踢走，「踢落到客人那裡」。目擊者表示，老鼠出現時大批客人立即四散，更有人將堂食轉外賣帶走。

有另1名目擊者亦在FB群組「沙田之友」上載現場影片，只見老鼠躺在地上奄奄一息，不知是否被店員踢傷所致。

帖文引起網上熱議，有沙田街坊表示，涉事食店已非首次有老鼠出沒，「這間分店不是第一次的」、「早幾個月前去買外賣，已經見過老鼠兒子在飲品出來的視窗跳出來」、「我同事前日堂食都見到有老鼠，之後話畀啲姐姐掃出去(老鼠)！好恐怖」。有網民對店員的處理手法感詫異，「阿姐個腳突登？」、「掉下來已經嚇死，還要被個呀姐踢過來」、「佢試下踢落我度，我應該發癲」。

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文章授權轉載自《香港01》