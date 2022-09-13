女子遭詐近60萬元設局「完美復仇」 把騙子騙回家再報警抓人

最強反擊！中國大陸1名女子誤入騙局，遭女騙子騙走13萬元人民幣（約新台幣58萬元），不過她沒有因此認命，反而冷靜想出最強復仇大計，假稱可以再貸款40萬人民幣（約新台幣178萬元）投資為誘餌，把女騙子騙到家中，確認對方無路可逃後便報警。警察接到報案內容後都嚇呆了，到場時見女騙子正蹲在地上「悔過」哭泣，最終將她拘捕。

「騙子已經被我騙回來了，現在人就在我家，你們快來！」。綜合中國大陸媒體報導，蘇州常熟公安局琴湖所接到汪姓女子這則報案電話，讓警方相當吃驚地問：「她到底是怎麼做到的？」

據報導，汪女先前加入了一個創業群組，群內的馮女（化名）找上她聲稱投資護膚品生意很賺錢，汪女於是陸續投入13萬人民幣，卻一直沒有收到獲利的錢，終於意識到自己被騙。

不過為了「反擊」，汪女知道不能馬上翻臉，於是沉住氣與對方像往常一樣聊天，又假稱可以再貸款40萬人民幣投資，但前提是要馮女來到常熟發展。馮女不疑有他來到常熟商談，汪女便「熱情」地招待她到家中，確認馮女無路可逃後，汪女便直接「攤牌」，揭穿對方騙局。

眼見事情敗露，馮女請求汪女給她一些時間還錢，不要報警，不過汪女並未因此心軟，報警召喚警察來家裡抓人，「騙子被我騙回來了，你們快來！」。警方到場時，見到馮女正蹲在地上「悔過」哭泣。審訊下馮女承認了詐騙汪女，目前案件正進一步調查。

然而警察指出，汪女這次成功報仇除了本身沉著應變，「更多的是運氣」，提醒其他人切勿抱有僥倖心態，「需要樹立正確的理財觀念，自覺抵制各種誘惑」，對低成本、高回報投資保持警惕，「堅信天上不會掉餡餅」。

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文章授權轉載自《香港01》