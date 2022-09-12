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男搭熱氣球找松子不慎飛走…「高空旅行」兩天 最後卡俄羅斯樹上

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸胡姓男子和朋友搭熱氣球到森林找松子，但卻因操作疏忽未固定好熱氣球，導致他在空中受困2天，飄了321公里。(ingimage)
中國大陸胡姓男子和朋友搭熱氣球到森林找松子，但卻因操作疏忽未固定好熱氣球，導致他在空中受困2天，飄了321公里。(ingimage)

中國大陸一名胡姓男子和朋友搭熱氣球到森林找松子，但卻因操作疏忽未固定好熱氣球，導致他在空中受困2天，飄了321公里。

根據《太陽報》報導，胡男與他的朋友搭乘熱氣球前往黑龍江省的一片森林找松子，當時兩人只顧著找東西，卻未好好將熱氣球固定好，導致熱氣球飄走。

與該受困男子同行的朋友想辦法跳到安全地帶，但胡男卻無法做到，只能困在熱氣球上飄移；隨後不久，地面搜救隊派出500名警員與消防員搜救，救難人員追蹤胡男的手機訊號，在週二終於與他通上電話聯繫。

令人難以置信的是，胡男在熱氣球上卡了兩天，距離他飄移的地方約321公里。根據中國大陸媒體指出，救難人員告訴他盡可能洩氣讓熱氣球緩著陸，最後救難人員發現40多歲的胡男受困於俄羅斯邊境上的一棵樹。

搜救人員將胡男救下後，檢查出他下背疼痛，緊急將他送往醫院，胡男也表示，他在空中又餓又冷，但沒有受到其他外傷，多虧了救難人員的追蹤，他才能幸運地存活下來。

熱氣球

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