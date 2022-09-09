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25歲女擁「金魚腦」 記憶只有3分鐘！照X光腦袋一團「煙霧」

香港01／ 撰文／林芷瑩
「金魚記憶」常被用作形容容易健忘的人。示意圖/ingimage
「金魚記憶」常被用作形容容易健忘的人。示意圖/ingimage

「金魚記憶」常被用作形容容易健忘的人。近日，上海復旦大學附屬華山醫院就接診了一位擁有「金魚腦」的25歲女患者，無論是什麼事物，只要超過3分鐘，她就會忘記得一乾二淨。

該院神經外科主任醫生徐斌介紹，該名女患者求診時，一直用筆記本記下重要的資料，當她離開時，卻將手機遺在診療室。他表示，患者的記憶力減退，一般3分鐘以前的事都記不住，說明腦部的血供非常差。

經診斷，該患者患上「煙霧病」（moyamoya disease） 。據介紹，煙霧病是一種慢性腦血管病，在動脈血管造影檢查時，發病部位的影像圖猶如一團「煙霧」而得名。

煙霧病的病因是雙側頸內動脈末端異常狹窄或閉塞，腦部因缺血而令頭顱底部形成異常血管網。該病多在15歲以下兒童，或30至40歲的成年人之間發病，可能會導致短暫性腦缺血、腦部出血等，甚至會影響腦部功能，導致認知和發育延遲或殘疾。

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文章授權轉載自《香港01》

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