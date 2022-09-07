13歲男童放暑假暴肥！母逼運動跳繩5分鐘「半身癱瘓」

中國大陸江蘇一名13歲男童，放暑假宅在家，每天吃飽睡睡飽吃，到了開學前整個人胖了一圈，媽媽見狀要求他減肥運動，怎料他才跳繩不到5分鐘就喊痛，接著口眼歪斜、半邊身體動彈不得，緊急送醫後才得知，竟是突發性腦梗塞（缺血性腦中風）。

綜合陸媒報導，一名13歲男童小劉(化名)平時鮮少出門，愛喝飲料、愛吃肉，空閒時間就打電動、睡覺，完全沒有運動習慣，過了一個暑假，整個人都胖了一圈。

劉母眼見開學日將至，於是督促兒子積極運動，並給了他一根跳繩，然而小劉才跳了五分鐘，就狂喊身體痛。起初母親以為兒子打算偷懶，卻發現他口眼歪斜、半邊身體動彈不得，母親嚇得趕緊聯繫丈夫，一起將人送醫救治。

經醫師透過電腦斷層檢查後，研判是急性腦梗塞。但也讓醫師困惑，為何年紀輕輕，卻患上這種病，加上該病治療藥物需年滿18歲才准使用，醫師在無奈之下，只好請小劉的家人將他轉往大醫院。

小劉隨即被轉往南通大學附屬醫院，當下就住院接受治療，但第二天症狀加重，出現頻繁嘔吐、意識障礙等狀況。醫師見狀緊急安排手術，術中造影發現小劉的一側頸動脈顱內段已完全閉塞，僅靠另一側的血管提供部分代償，所幸手術相當成功，打通血管、恢復血流，小劉的狀況也逐漸好轉。

對此，醫師張雲峰介表示，孩童腦梗塞與成年人不同，相對較少見。其中最常見的危險因素包含顱內血管發育畸形、先天性心臟病史或心臟病術後、血管炎、易栓症等。