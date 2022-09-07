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踩錯油門！「學神」剎車變加速猛撞穿牆 考場職員石屎碎中淡定辦公

香港01／ 撰文：安祖娜
大陸近日發生奇葩考牌意外，有「學神」完成路試準備返回起點時，竟誤將油門當作剎車腳掣踩下，導致車輛直撞向考場牆壁，撞出1個大洞。（微博影片截圖）
大陸近日發生奇葩考牌意外，有「學神」完成路試準備返回起點時，竟誤將油門當作剎車腳掣踩下，導致車輛直撞向考場牆壁，撞出1個大洞。（微博影片截圖）

學神考牌頻頻失誤不足為奇，但這次也太離譜了吧？大陸近日發生奇葩考牌意外，有「學神」完成路試的各項測試要求，準備返回起點時，竟不慎「臨尾香」，誤將油門當作剎車腳掣踩下，導致車輛直線加速撞向考場牆壁，當場撞出1個大洞。幸運的是意外中無人受傷，考場職員亦指，事後考場仍能如常舉行考試及辦理手續。

大陸傳媒報道，湖南懷化1名「學神」早前應考「科目二」路試時發生奇葩意外，該俗稱「小路試」的考試要求考生在特定區域內完成倒車入庫、側方停車、斜路停車、直角轉彎及曲線行駛等5個項目，滿分為100分，80分或以上才算合格。

事發時涉事學神駕駛「棍波」車輛，在沒有教車師傅陪同下，獨自完成各個測試，沒料正打算駛回起點完成考試時卻出意外，他竟誤將油門當成剎車腳掣，猛踏後車身加速衝前，直撞向考場的牆壁，將牆身撞出1個大洞。

從現場影片可見，考場內的牆身被撞穿，石屎碎滿一地，涉事車輛車頭損毀，停於牆壁旁邊。至於考場另一邊的位置為辦公室範圍，事發後工作人員仍然淡定於櫃位內工作，亦有不少考生在場申請辦理手續。拍片者表示，涉事考生未有大礙，意外中無人受傷，而考場翌日已能如常舉行考試，不受影響。

影片引來網民嘖嘖稱奇，笑言涉事學神的經歷令自己及考場一眾職員也非常難忘，「這是對駕校的奇恥大辱」、「考試結束，成績不合格，請回中心打印黑名單」、「考一次試讓人念叨一輩子」、「看工作人員一臉淡定，就知道見多了」。亦有人分享自己的超狂考車經歷，「我學科目二的時候撞了教練」、「駕校之前有一棵樹，我去了上課之後就沒了」。

考場另一邊的位置為辦公室範圍，事發後現場地面散佈石屎碎，工作人員仍然於櫃位淡定工作，亦有不少考生在場申請辦理手續。（微博影片截圖）
考場另一邊的位置為辦公室範圍，事發後現場地面散佈石屎碎，工作人員仍然於櫃位淡定工作，亦有不少考生在場申請辦理手續。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自香港01》

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