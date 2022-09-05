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女友謊稱死後成仙 深情男5年花2152萬元被封鎖才知是詐騙

香港01／ 梁子傑
大陸一名王先生遭女子感情詐騙人民幣486萬元。示意圖／歐新社
大陸一名王先生遭女子感情詐騙人民幣486萬元。示意圖／歐新社

大陸王先生2017年底在網上和葉小姐墜入愛河，隔年葉小姐冒充家屬，謊稱自己意外身故，並聲稱偶遇一位和葉小姐長相名字都相同的女士。後來新葉小姐，更聲稱自己是「死後成仙」，王先生深信不疑，5年來共花了人民幣486萬元（約2152萬元新台幣）在對方身上，後來被封鎖才發現原來是詐騙。

王先生於2018年至2022年期間向「葉仙女」轉賬人民幣486萬，直到今年4月王男發現自己被「葉仙女」封鎖，7月16日才起疑報警。8月19日下午，警察將藏身在廣東省深圳市龍華區的葉某抓獲歸案。

經審訊，葉小姐對詐騙事主錢財的事實供認不諱，已被警方依法刑事拘留，案件仍在偵辦中。

一些網友對於王男盲目輕信別人，還有那麼多錢可騙，感到困惑。

「我不理解。」

「這傻子哪裡來的錢。」

「我不服氣，這樣就讓人騙了，哪來本事賺那麼多錢。」

「我也不服氣，但是人家目標客戶找得真準，不得不承認啊。」

「我秦始皇，打錢（匯錢）。」

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文章授權轉載自《香港01》

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