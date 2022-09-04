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BMW女疑酒駕撞人逃逸…害者臉貼地遭拖行1公里 警怒斥：妳是人嗎
湖南省婁底市周五（2日）發生恐怖車禍意外，一名女子深夜駕車，撞上人以後渾然不覺，就這樣將人拖行約一公里，直至被交警酒測臨檢點攔下。事後交警對女子進行酒測，女子吹氣後測試燈亮起，疑似酒駕。案情仍待進一步釐清。
綜合傳媒報道，這名女子2日晚間疑似酒駕撞人，事後卻繼續開車前進，而遭撞者的衣服卡在車輛引擎蓋上，因此就這樣被拖行了將近一公里的距離。
女子後續開到交警的酒駕攔檢點，警員發現有異狀，將車攔下，前方也有司機將路擋住，不讓女子繼續前進。
不過，女子被攔停後，似乎不知道發生何事，還打算開門下車，直到交警大聲喝止，並將人從副駕駛座的車門帶下車，女子才恍然大悟。交警也忍不住怒斥她：「妳是人嗎？」。
事件引起極大討論，周六（3日）一度登上微博熱搜榜首。有網友指出，女子下車時連站都站不穩，發現拖行傷者的狀況，也沒有太大的反應，就在一旁打電話，看起來一副無所謂的模樣。
對此，婁底市公安局交警支隊一大隊表示，已介入調查，肇事女司機已被行政拘留，血液樣本也已送檢。
傷者則被送往婁底市中心醫院搶救，經過急診救治，目前已轉為住院治療。事件已上報市局，相關官員正在處理此事。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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