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影／恐怖！女大生搭手扶梯亂放行李箱 下秒高速滾落扶把婦人砸飛

香港01／ 文／卡洛兒
怎料行李箱在扶手梯上滾落，下方的女乘客察覺有異，即快步離開階梯，結果仍被快速掉下來的行李箱砸到摔倒。影片截圖
怎料行李箱在扶手梯上滾落，下方的女乘客察覺有異，即快步離開階梯，結果仍被快速掉下來的行李箱砸到摔倒。影片截圖

女生在杭州地站準備使用扶手電梯時，先將1個行李箱放在下行的階梯上，沒有親身隨行及扶穩，反而是手中拿著另1個行李箱準備乘坐電梯。
女生在杭州地站準備使用扶手電梯時，先將1個行李箱放在下行的階梯上，沒有親身隨行及扶穩，反而是手中拿著另1個行李箱準備乘坐電梯。
攜帶大型行李要小心是常識吧！大陸流傳1段誇張影片，顯示有女生在杭州地鐵站，把行李箱獨自放在下行的扶手電梯上，結果向前滾落砸到下方的乘客，受害人腰部劇烈疼痛，立即送到醫院救治。畫面非常驚嚇，網友都批評涉事女生缺乏安全意識，又指這隨時變成「隨機砸死路人」意外。

據陸媒報道，事發於本周一（8月29日）下午5時許，1名女生在杭州地站準備使用扶手電梯時，先將1個行李箱放在下行的電扶梯上，沒有親身隨行及扶穩，而是手中拿著另1個行李箱準備乘坐電梯。怎料第1個行李箱在扶手梯上滾落，下方的女乘客察覺有異，即快步離開扶梯，結果仍被快速掉下來的行李箱砸到摔倒。

事後地鐵職員和輔警及時報警處理，被砸到的乘客表示腰部劇烈疼痛，隨後被送到醫院救治，目前情況穩定。據悉放行李箱的女生，是準備到校報到的大學新生，事後她和家人向受傷乘客致歉。杭州地鐵建議攜帶大件行李的乘客應乘坐電梯，站內也有廣播提醒，手扶梯上也設有提示標語。

網友都批評放行李的女生沒安全意識，認為這是無妄之災，「這是個女大學生吧？應該有基本的生活常識！」、「直接把行李推下手扶梯也是人才」、「非要用手扶梯拉行李箱，也應該一直扶著吧」、「太危險啦，萬一後腦著地要出人命的」、「算得上危害公共安全了嗎？」、「把大件行李放手扶梯上，這除了成龍誰躲得開」。

事後地鐵職員和輔警及時報警處理，被砸到的乘客表示腰部劇烈疼痛，隨後被送到醫院救治。影片截圖
事後地鐵職員和輔警及時報警處理，被砸到的乘客表示腰部劇烈疼痛，隨後被送到醫院救治。影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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