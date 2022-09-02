快訊

獨／陽明海運董事會人事大地震 2獨董突請辭震撼業界

反戰的下場？俄羅斯能源巨頭馬格諾夫離奇死亡

桃機入境塞翻爆衝突 指揮中心證實：同時20班飛機來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富婆砸錢拍片當女主角！欽點小鮮肉搭檔 網笑彷彿母子戀

世界日報／ 中國新聞組／北京2日電
中國富婆自資開戲當女主角，小鮮肉當男主角，網民笑二人顏值差太遠。圖／取自劉芊螢微博
中國富婆自資開戲當女主角，小鮮肉當男主角，網民笑二人顏值差太遠。圖／取自劉芊螢微博

最近一齣電視劇「鳳鳴笙簫簫」開鏡，女主角竟憑著外貌登上熱搜。男主角是24歲的男星王軒，女主角劉芊螢則默默無名，不過看上去明顯年長很多，二人談情說愛仿如母子戀，讓網友嘖嘖稱奇。據了解，這部戲的金主就是劉芊螢，她本身是金融業高管，為了一圓演藝夢，不惜砸錢拍片自己當女主角。網友吐槽，「這是女主？確定不是男主的媽？」

綜合媒體報導，劉芊螢2020年曾以歌手身分進軍樂壇，出過單曲「相信幸福」。這次出資當金主，選角自然是她欽點，男主角是「且試天下」演出任穿雨的王軒，男二是選秀節目「青春有你3」的周峻宇。

近日，在開機儀式上，男女主穿著古裝手拿著開機紅包拍照。女主角看上去掩飾不住的開心，但男主角卻不苟言笑。劉芊螢跟王軒合照充滿母子戀的感覺，王軒更被網民嘲笑「表情生硬」、「生無可戀」。

中國富婆自資開戲當女主角，小鮮肉當男主角，網民笑二人顏值差太遠。圖／取自微博
中國富婆自資開戲當女主角，小鮮肉當男主角，網民笑二人顏值差太遠。圖／取自微博

這是劉芊螢首次嘗試古裝造型，外表冷艷、心思縝密、手段毒辣、實際心腸不壞。雖古裝造型備受吐槽，但劉芊螢的現代裝卻十分時尚靚麗。

劉芊螢也知道網友的評論，但無阻她一心追夢，她表示，「相對於大家稱呼我富二代、小富婆，我更喜歡創一代的頭銜。作為藝人應該成為大眾表率，積極努力。我通過自身的努力實現財富自由，選擇遵從自己內心的想法，雖然我還是一個新人，演技稚嫩，但我會付出百分之二百的努力，珍惜每一個機會」。

對於被網民批評外貌，她顯得十分樂觀，「這些天感謝大家的關注，部分人覺得我又老又醜也沒有演技，我一點也沒有不開心，反而很感激大家提出中肯的建議，我會更加努力地呈現出好的作品給大家！努力做一個積極樂觀的女生」。

中國富婆自資開戲當女主角，小鮮肉當男主角，網民笑二人顏值差太遠。圖／取自劉芊螢微博
中國富婆自資開戲當女主角，小鮮肉當男主角，網民笑二人顏值差太遠。圖／取自劉芊螢微博

古裝劇

延伸閱讀

一出道就是女主角！「鹽系女孩」自律運動與飲食保養秘笈大公開

國軍偶像劇女主角方棱溶去世 享年31歲

宋慧喬、韓韶禧有望合體演出懸疑電視劇　《自白的代價》雙女主角圍繞驚悚殺人案件！

房內傳來啪啪聲？女大生當陪玩保母 意外揭雇主驚人秘密

相關新聞

富婆砸錢拍片當女主角！欽點小鮮肉搭檔 網笑彷彿母子戀

最近一齣電視劇「鳳鳴笙簫簫」開鏡，女主角竟憑著外貌登上熱搜。男主角是24歲的男星王軒，女主角劉芊螢則默默無名，不過看上去明顯年長很多，二人談情說愛仿如母子戀，讓網友嘖嘖稱奇。據了解，這部戲的金主就是劉芊螢，她本身是金融業高管，為了一圓演藝夢，不惜砸錢拍片自己當女主角。網友吐槽，「這是女主？確定不是男主的媽？」

「不敢放生」廣州釣客養怪魚 15年換3次缸

最近河南的事件，讓鱷雀鱔的危害廣為眾人所知。在15年前，廣州一名老釣客就曾釣上這種「怪魚」，被專家告知不可以放生，於是他...

開學前用1小時補寫40篇日記 內容全是打牌 網民爆笑：賭神之家

開學前一兩天在家狂做暑期作業是每個人小時候的共同回憶，山東有小學生於開學前1天發現還有40篇日記未寫，靈機一觸下想出「絕招」，於短短1小時內就成功補寫好日記。原來他的日記內容幾乎都是關於打牌，媽媽和網民看過都哭笑不得，有網民笑說「啥也沒幹，光打牌了」、「老師一看，你家是賭神之家呀」。

濫用警力？約女網友出遊「不情願下」買衫 女子失聯男子報警追「買衫錢」

這樣也能報警？雲南1名男子最近在網上結交了女網友，聲稱日前見面時他在「不情願下」為女網友買了價值399元人民幣（約1,767元台幣）的衣服，但事後女方完全失聯，他警方求助，希望能討會買衣服的錢。

北大數學天才柳智宇下山還俗 不買車房、不生孩子

曾是北大數學天才、奧數金牌，獲得麻省全獎，但卻遁入空門，進入龍泉寺修行，之後輾轉於居士家、酒店中，建立佛系心理諮商團隊，...

無人機拍宣傳片被誤以為「敵機」 福建漁民丟泥球精準擊落

大陸無人機連日飛越金門上空，引起兩岸關注。近日，福建用無人機拍攝宣傳片時，竟被一名正在作業的漁民誤以為是「敵機」，隨手抓起一把泥球將其當場擊落。對此，有網民表示「大叔的反偵查意識挺強」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。