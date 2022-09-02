開學前用1小時補寫40篇日記 內容全是打牌 網民爆笑：賭神之家

開學前一兩天在家狂做暑期作業是每個人小時候的共同回憶，山東有小學生於開學前1天發現還有40篇日記未寫，靈機一觸下想出「絕招」，於短短1小時內就成功補寫好日記。原來他的日記內容幾乎都是關於打牌，媽媽和網民看過都哭笑不得，有網民笑說「啥也沒幹，光打牌了」、「老師一看，你家是賭神之家呀」。

2022-09-02 09:06