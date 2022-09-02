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開學前用1小時補寫40篇日記 內容全是打牌 網民爆笑：賭神之家

聯合新聞網／ 撰文：謝茜嘉
山東有小學生於開學前1天還有40篇日記未寫，靈機一觸下，想出絕招，日記內容幾乎都是關於打牌，成功於短短1小時內就補寫好日記。（「海客新聞」微博影片截圖）
山東有小學生於開學前1天還有40篇日記未寫，靈機一觸下，想出絕招，日記內容幾乎都是關於打牌，成功於短短1小時內就補寫好日記。（「海客新聞」微博影片截圖）

開學前一兩天在家狂做暑期作業是每個人小時候的共同回憶，山東有小學生於開學前1天發現還有40篇日記未寫，靈機一觸下想出「絕招」，於短短1小時內就成功補寫好日記。原來他的日記內容幾乎都是關於打牌，媽媽和網民看過都哭笑不得，有網民笑說「啥也沒幹，光打牌了」、「老師一看，你家是賭神之家呀」。

從《海客新聞》的影片可看到，該名小孩每篇日記只寫了短短幾句，內容幾乎如出一轍，例如「今天我和爺爺打牌，最後我贏了」、「今天我和弟弟打牌，最後我贏了」、「今天我和奶奶打牌，最後我贏了」。另有1篇則較用心想了不同的內容，「今天，我看見1隻貓，我就去追那隻貓，我沒抓住，讓貓跑了。我很傷心！」。

日記內容引來一眾網民爆笑，並回想起小時候趕功課的時光，「時間太緊，只能保量不保質」、「呵呵想起小時候好像也是如此」、「天天寫日記就是折磨」、「像極了我小時候開學前補作業時的樣子」、「我兒子寫日記每天只寫兩句話，第二句永遠都是『我開心極了』」、「我家孩子直接擺爛不做，反正他覺得開學上講台拍照發家長群裏就完事了」。

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文章授權轉載自香港01》

小學 兒子 香港 奶奶

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