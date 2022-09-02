聽新聞
test
0:00 / 0:00
開學前用1小時補寫40篇日記 內容全是打牌 網民爆笑：賭神之家
開學前一兩天在家狂做暑期作業是每個人小時候的共同回憶，山東有小學生於開學前1天發現還有40篇日記未寫，靈機一觸下想出「絕招」，於短短1小時內就成功補寫好日記。原來他的日記內容幾乎都是關於打牌，媽媽和網民看過都哭笑不得，有網民笑說「啥也沒幹，光打牌了」、「老師一看，你家是賭神之家呀」。
從《海客新聞》的影片可看到，該名小孩每篇日記只寫了短短幾句，內容幾乎如出一轍，例如「今天我和爺爺打牌，最後我贏了」、「今天我和弟弟打牌，最後我贏了」、「今天我和奶奶打牌，最後我贏了」。另有1篇則較用心想了不同的內容，「今天，我看見1隻貓，我就去追那隻貓，我沒抓住，讓貓跑了。我很傷心！」。
日記內容引來一眾網民爆笑，並回想起小時候趕功課的時光，「時間太緊，只能保量不保質」、「呵呵想起小時候好像也是如此」、「天天寫日記就是折磨」、「像極了我小時候開學前補作業時的樣子」、「我兒子寫日記每天只寫兩句話，第二句永遠都是『我開心極了』」、「我家孩子直接擺爛不做，反正他覺得開學上講台拍照發家長群裏就完事了」。
延伸閱讀：
開學│阿仔唔願返學出2招鬼主意逃學 港媽頭痕：點令佢鍾意返學？
開學｜全家為小一女兒家中辦入學式 入場致辭再送禮 網民好羨慕
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言