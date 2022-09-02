濫用警力？約女網友出遊「不情願下」買衫 女子失聯男子報警追「買衫錢」

這樣也能報警？雲南1名男子最近在網上結交了女網友，聲稱日前見面時他在「不情願下」為女網友買了價值399元人民幣（約1,767元台幣）的衣服，但事後女方完全失聯，他警方求助，希望能討會買衣服的錢。結果民警靠他提供的「女網友美顏照」及現場監控鏡頭（閉路電視）找到涉事女子，並成功勸導她將衣物錢歸還。事件引起網民熱議，有人質疑女方存心詐騙，但許多人批評男事主「丟臉」，「不情願就不要買啊」，批評他扮被騙了大錢跑去報案，有濫用警力之嫌；另有不少網民揶揄丟手機時警方都找不到，反而這399元（約1,767元台幣）就能找回來。

事發於8月27日，雲南昆明網民方先生報警，希望討回為女網友買衣服的「買衫錢」。原來他前幾天約見女網友時，在「不情願的情況下」為女方買了件衣服，索價399元人民幣（約1,767元台幣）。惟事後女網友拒接他的電話，也不回覆其訊息，只好向民警求助，「我不情願買，買完她就失聯了」。

警方根據報案人提供的「女網友美顏照」及事發地點附近的監控鏡頭，成功鎖定女網友身份。警方經電話聯絡女網友，成功勸導她將399元（約1,767元台幣）的衣服錢還給方男。而方男討回錢後非常高興，因一度以為錢是無法要回來，連番向警方道謝。

事件在網上引來爭議，有人認為女網友事後完全失聯是過分，惟許多人質疑事主追求女網友不果，想追衣服錢竟然是找警員，認為有濫用警力之嫌，「這操作嚇到我了」、「買完回家又一直碎碎念後悔，裝大款還報警，我暈了」、「現在的男人：一杯奶茶=拜金，399（約1,767元台幣）的衣服=詐騙」。

雖然有人同情警方「這也管真的辛苦了」，但不少人稱過去報失手機，警方也無法找回，這次竟能替事主追回買衫錢，感到不可思議，「丟的手機找不回來…找300塊」、「用美顏照片查監控，這麼難的事情都能辦到，何啥手機丟了找不到？」。另有人提到「贈予」在《民法》上屬於不可撤銷行為，可能因為這樣民警只能「勸導」她還錢。

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文章授權轉載自《香港01》