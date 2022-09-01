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無人機拍宣傳片被誤以為「敵機」 福建漁民丟泥球精準擊落
大陸無人機連日飛越金門上空，引起兩岸關注。近日，福建用無人機拍攝宣傳片時，竟被一名正在作業的漁民誤以為是「敵機」，隨手抓起一把泥球將其當場擊落。對此，有網民表示「大叔的反偵查意識挺強」。
據「看看新聞」報道，一架無人機在寧德一處海灘進行宣傳片的低空拍攝時，被「泥彈」精準擊中。無人機拍攝畫面顯示，數名漁民正在海邊作業，其中一名男性漁民發現逐漸靠近的無人機後瞬間提高警惕，並直接抓起一把泥土向無人機投擲，畫面隨後轉黑無人機墮地。
事件引發網民熱議：「先鼓勵，再賠償」、「台灣兵都沒有我們漁民的準頭高」、「笑死，以後使用無人機需提前預告才好」、「有如此覺悟的漁民，我們的海防何嘗守不住」、「比起台軍扔石頭，阿叔可以吹一輩子的牛了」。
此外，大陸無人機已連續數日飛至金門上空，周二（8月30日），台灣軍方對一架飛進二膽地區禁限制水域上空的無人機進行實彈防衛射擊，這亦被指是「開了第一槍」。
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文章授權轉載自《香港01》
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