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滿滿儀式感！全家為小一女兒辦入學禮 致詞再送禮

香港01／ 撰文/卡洛兒
小主角笑得相當燦爛。微博影片截圖
小主角笑得相當燦爛。微博影片截圖

今日是開學日，對於升到學習生涯另一階段的小學一年級生，當然非常興奮。中國大陸1名小一女生就有全家總動員為她精心準備了入學禮，不但悉心將家中客廳佈置成莊重的典禮場地，連祝褔致辭、「加冕」儀式及送贈禮物等程序也非常認真完成，希望為她帶來難忘的回憶。影片登上微博熱搜榜，網民都大讚這家庭氣圍很好，充滿儀式感，也有人錯重點稱「客廳確實夠大呀」。

據《四川觀察》報導，四川瀘州1名小女孩今學年升讀小學一年級，其家人精心準備了1場入學儀式，更邀請了親戚全員上陣祝賀她。從片段可見，客廳牆壁上掛有紅底黃字的霸氣橫額，寫道「熱烈祝賀黃聖婷同學正式升級為小學生！」，小茶几上放滿觀禮者送贈的各式各樣文具。

典禮正式開始，女孩的二伯擔任主持人，並邀請「黃聖婷同學」進場，祝賀她成為小學生，1名女士拿著肩帶為她「加冕」，及後由媽媽送上大書包，主角笑得相當燦爛。

媽媽張女士接受訪問時表示，她們的家庭氣圍一直都很好，儀式由大伯寫稿，二伯主持，而弟弟則是氣氛組，又指小朋友都感到新奇快樂，希望這場儀式能成為女兒難忘的回憶。

影片有逾32.8萬次觀看，網友紛紛大讚「超棒的儀式感」，讓孩子都永遠記著自己第一天上學的時刻，又指家庭和諧得令人羨慕，「有這樣的家人一定很幸福」，但也有人潑冷水稱「痛苦的求學生涯就此開始」、「成為奴隸的第一天」。

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文章授權轉載自《香港01》

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