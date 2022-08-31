快訊

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懶得用走的？男童「滾下山」 網友：做了我想做卻不敢的事

香港01／ 撰文／林芷瑩
在安徽合肥大蜀山國家森林公園內，有男童以「自滾」的方式下山。 圖／翻攝自微博
在安徽合肥大蜀山國家森林公園內，有男童以「自滾」的方式下山。 圖／翻攝自微博

俗語有云：「上山容易下山難」，但在安徽合肥大蜀山國家森林公園內，有男童就選擇以「自滾」的方式落山，路過的登山人士見狀都紛紛讓路。

網傳影片顯示，身穿黑色T恤、白色短褲的男童神色自若，雙手抱頭以緩慢的速度打滾。道路兩旁上下山的行人紛紛讓路，有同齡的小朋友甚至停下腳步在旁觀看。

拍片者徐女士介紹，8月27日下午4時許，下山時突然見到前方有男童慢慢滾落山，有路過的小朋友上前詢問男童母親「怎麼就讓他這麼滾」，後者卻稱「沒關係呀，他願意滾就滾嘛」。

徐女士稱，當時覺得該名男童非常有勇氣，不在乎別人的目光，肯定與家庭環境有關，「他媽媽也很好，很開明」。她又稱，路人都笑呵呵地看着男童打滾、自動讓路，有小朋友甚至豎起大拇指，稱他為天才，「大家的包容度都挺高的。小朋友很堅強，即使這樣往下山「滾」也是靠自己的努力」。

影片引起網民熱議，不少人大讚男童「做了我一直想做不敢做的事」、「 我也想滾下山，弟弟太帥了！」，亦有人指出滾落山似乎更花時間，「沒想到『滾』不下去呀」、「謝謝弟弟給我解疑惑了，原來下不去，還更累」。

延伸閱讀：

港媽驚見男孩獨留在地鐵站附近 欲幫忙致電媽媽被拒 : 媽咪會鬧我

上海男童騎平衡車做核酸被拒　持刀與志願者爭執揚言：必須砍死他

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

莊展岳初奪冠嗨翻 DJ賴皮開趴了！

封閉半年上海校園明天復課 220萬學生排隊做核酸

登山1次就集2座百岳+高山湖泊！「天使的眼淚」必去 還能親臨冷杉木箭竹草原等多樣生態景觀

新北表揚資深民防人員 侯友宜：警察最佳協勤夥伴

相關新聞

全球50例「黃金血型」 2例在江蘇

江蘇發現兩例罕見「黃金血型」（RhNULL），人群中的概率是六百萬分之一；自20世紀1960年代發現以來，全球不足50例...

懶得用走的？男童「滾下山」 網友：做了我想做卻不敢的事

俗語有云：「上山容易下山難」，但在安徽合肥大蜀山國家森林公園內，有男童就選擇以「自滾」的方式落山，路過的登山人士見狀都紛紛讓路。

世外高人！美術館保安忘情吹笛 坐櫃檯搖住吹似表演 路過網民讚好聽

高手在民間！大陸近日網傳1段保安大叔吹笛片，他坐在櫃檯忘情表演，內媒指大叔其實是佛山一家美術館的保安員，拍片女網民指她經過時聽到動聽笛聲，聞聲走近才發現是名保安，頗感意外，形容有「世外高人」的感覺。

可惡！阿伯搭車拒刷卡狠摑女司機 乘客鬧爆追到下車 公司報警

真是為老不尊。微博瘋傳1段老伯與女巴士司機爭執的影片，事緣貴州日前有老作乘巴士時沒拍卡付車資，女司機發現後便勸解，沒料老伯卻情緒失控，雙方頓起爭執，老伯不斷迫得女司機後退。車上乘客們紛紛指責老伯，他突然氣得一巴摑到女司機臉後下車逃去，女司機及部份乘客追下車指罵。老伯的野蠻暴力行為被網民鬧爆，揶揄他「可不敢打男司機」、「壞人變老了也是壞人」，巴士公司稱事後已慰問女司機，她的身體及精神狀態良好，公司己就事件報警，警方正尋找涉事老伯。

大埔米線店尖椒皮蛋驚見白色小蟲！生猛蠕動嚇食客：先看清楚吃

皮蛋被外國人評為「全球十大最噁心食物」榜首，不過對食慣醃製食物的港人來說，食物出現衛生問題才是恐怖之最。有網民日前分享相片及影片，指在大埔一家連鎖米線店用餐時，竟在小食「尖椒皮蛋」內發現至少2條白色的疑似蛆蟲，小蟲更在碟內不斷蠕動，狀甚生猛。樓主大感反胃，只好提醒一眾網民：「先看清楚吃！」

上海新郎遇封控缺席婚禮 新娘用人形立牌替代

大陸近日新冠疫情反覆，影響不少新人結婚計畫。社交平台流傳，指上海一對新人結婚當日，由於新郎身處封控區無法離開，新娘為完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。