懶得用走的？男童「滾下山」 網友：做了我想做卻不敢的事

俗語有云：「上山容易下山難」，但在安徽合肥大蜀山國家森林公園內，有男童就選擇以「自滾」的方式落山，路過的登山人士見狀都紛紛讓路。

網傳影片顯示，身穿黑色T恤、白色短褲的男童神色自若，雙手抱頭以緩慢的速度打滾。道路兩旁上下山的行人紛紛讓路，有同齡的小朋友甚至停下腳步在旁觀看。

拍片者徐女士介紹，8月27日下午4時許，下山時突然見到前方有男童慢慢滾落山，有路過的小朋友上前詢問男童母親「怎麼就讓他這麼滾」，後者卻稱「沒關係呀，他願意滾就滾嘛」。

徐女士稱，當時覺得該名男童非常有勇氣，不在乎別人的目光，肯定與家庭環境有關，「他媽媽也很好，很開明」。她又稱，路人都笑呵呵地看着男童打滾、自動讓路，有小朋友甚至豎起大拇指，稱他為天才，「大家的包容度都挺高的。小朋友很堅強，即使這樣往下山「滾」也是靠自己的努力」。

影片引起網民熱議，不少人大讚男童「做了我一直想做不敢做的事」、「 我也想滾下山，弟弟太帥了！」，亦有人指出滾落山似乎更花時間，「沒想到『滾』不下去呀」、「謝謝弟弟給我解疑惑了，原來下不去，還更累」。

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文章授權轉載自《香港01》