世外高人！美術館保安忘情吹笛 坐櫃檯搖住吹似表演 路過網民讚好聽

高手在民間！大陸近日網傳1段保安大叔吹笛片，他坐在櫃檯忘情表演，大陸媒體指大叔其實是佛山一家美術館的保安員，拍片女網民指她經過時聽到動聽笛聲，聞聲走近才發現是名保安，頗感意外，形容有「世外高人」的感覺。

8月27日，廣東佛山流傳保安吹笛片段，只見身穿藍色制服的保安大叔坐在服務台上，相信正在當值，但他手持長笛忘情吹奏起來。片段中他搖曳着身體像在表演一樣，笛聲悅耳，途中他還看到鏡頭一眼。

拍片網民夢女士回應內媒指，當天她經過南區文化館，覺得保安大叔吹得很好聽便拍片分享。她憶述當日進入館內時突然聽到動聽笛聲，走近看「沒想到是個保安大叔，還挺意外的」，形容有種「世外高人」的感覺。

有網民看片後認為「高手在民間原來不是虛言」、「一頓操作猛如虎」、「上才藝了」。有人認為部分美術館保安的文化修養都很高，「桂城美術館的保安叔叔都寫得一手好字」。

網民發現佛山1間美術館的保安大叔吹笛而且很好聽。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》