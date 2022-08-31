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大埔米線店尖椒皮蛋驚見白色小蟲！生猛蠕動嚇食客：先看清楚吃
皮蛋被外國人評為「全球十大最噁心食物」榜首，不過對食慣醃製食物的港人來說，食物出現衛生問題才是恐怖之最。有網民日前分享相片及影片，指在大埔一家連鎖米線店用餐時，竟在小食「尖椒皮蛋」內發現至少2條白色的疑似蛆蟲，小蟲更在碟內不斷蠕動，狀甚生猛。樓主大感反胃，只好提醒一眾網民：「先看清楚吃！」
該名網民於facebook群組貼出相片及影片，指日前到大埔墟一家連鎖米線店用餐時，在小食「尖椒皮蛋」中驚見有昆蟲。影片可見，白色碟內放有多塊沾有辣油的皮蛋，中間則有尖椒及蒜粒等配料，不過樓主在其中兩塊皮蛋上，竟分別見到有生猛的白色小蟲正在前後蠕動。
片中的疑似蛆蟲身形非常細小，甚至比蒜粒更細，若食客沒有細心留意，隨時將小蟲一併吃下也不察覺。樓主發現小蟲後大感反胃，只好於帖文提醒一眾網民「睇清楚先食」，不過他沒有交代事發當日有否向餐廳職員反映，或是曾否向食環署投訴相關情況。
不少網民看過帖文都直呼恐怖，認為皮蛋比起新鮮食材更易出現衛生問題，「看完以後都不敢在街裡吃皮蛋」、「全球最嘔心食物，實至名歸」、「真正蟲花皮蛋」、「皮蛋成日都有，所以只食米線、雞翼」。亦有網民認為若發現餐廳的衛生出現問題則應向食環署舉報，以保障其他食客，「Call吃環，不需要跟這些店鋪客氣」。
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