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萌版包青天！2女童玩墨水塗滿臉秒變黑 奶奶氣到笑

香港01／ 撰文： 謝茜嘉
四川兩名淘氣的姐妹將家裡的墨水倒在床上，隨後將墨水塗滿臉和手臂玩耍。「澎湃新聞」影片截圖
四川兩名淘氣的姐妹將家裡的墨水倒在床上，隨後將墨水塗滿臉和手臂玩耍。「澎湃新聞」影片截圖

不時有家長於網上分享孩子偷用化妝品或用蠟筆畫花全身的畫面，令人哭笑不得。而大陸近日流傳1段影片，兩名淘氣的小女孩將家裡的墨水倒在床上，隨後將墨水塗滿臉和手臂玩耍，笑稱自己是「妖怪」，奶奶發現後拍下影片，無奈地大呼「你要把我氣死啊」。影片引來一眾網民爆笑，笑言「這糟蹋的有點多了」、「低血壓專用視頻」。

綜合陸媒報導，周一（22日）四川瀘州兩名分別3歲多和1歲多的姐妹在家玩耍，其間翻找到1瓶墨水和1個屬於媽媽的粉撲。此時最不期待的畫面發生了，兩人將墨水倒在鋪了白色床單的床上，然後姐姐用粉撲將墨水塗滿臉和兩隻手臂，化身成包青天般，白色衣服亦沾了墨水，而妹妹臉和手臂上的墨水則沒有姐姐多。

奶奶發現兩姐妹正在「搞破壞」後，拿起手機錄下影片，大呼「你要把我氣死啊」，不過跪坐在床上的姐姐未有停下動作，拿粉撲繼續將墨水塗上臉，更放聲大笑，奶奶大聲責罵「還在抹，你看你！」，但下秒立即破功，被孫女的行為氣到笑。其後，姐姐笑說「我是個妖怪」，而原本躲在床尾的妹妹估計是見奶奶沒有嚴厲責罵，就放心地爬上床跑。

媽媽向女士接受訪問時表示，她當時不在家，是奶奶傳影片給她看，因為床單弄得太髒，奶奶將床單、棉被和兩姐妹當時身穿的衣服都扔掉。她說，奶奶脾氣很好，沒有打罵，她回家後發現奶奶已幫兩姐妹洗好澡，又認為「頑皮嘛，調皮就是孩子的天性，應該去尊重她們」。

大陸網民笑言，「一個玩就夠了，結果還是倆娃一起」、「孩子的天性就是破壞」、「真的是讓人哭笑不得」、「童年的美好回憶」、「他媽心態真好，哈哈」、「真佩服這孩子爹媽好脾氣」。不過也有網民認為事後應作教育，「這怎麼看都是做錯事了吧，不罵也肯定是要教育的，要不然都不會覺得自己有錯，長大了也不會考慮別人的」、「但是這樣不是慣著她嗎？應該還是要說幾句吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

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