美人魚原型—溫馴和善的儒艮 在中國已滅絕

一個是與恐龍「同期」，在地球上已經生存了1.5億年的古生物長江白鱘；一個是被捕殺至少4千年的善良儒艮，牠們都滅絕或部分滅絕在人類手裡。

中國特有的長江白鱘剛被國際組織正式宣告滅絕後不久，儒艮也被一項公開研究宣布「功能性滅絕」。研究顯示，因棲息地被破壞和偷獵，有「美人魚原型」之稱的儒艮在中國已不再能自我維持生存。研究人員認為，這為保護這種溫和海洋哺乳動物的國際行動「敲響警鐘」。

據Vista看天下、環球時報報導，這項由中國科學院和倫敦動物學會科學家共同完成的研究成果，發表在英國「皇家學會開放科學」期刊。參與研究的中英科學家認為，捕撈、船舶撞擊再加上人類活動引發的棲息地喪失等因素導致儒艮數量下降，且自上世紀70年代以來就一直在逐漸減少。

存活證據 已經找不到

在包括阿聯酋在內的30多個國家都發現儒艮這種生物，牠們常見於沿海水域，如今牠們已被世界自然保護聯盟列為易危物種。上述研究發現，自2008年以來就不再有儒艮在中國出沒的紀錄。

「我們的新研究顯示有關有力證據，表明該地區失去了另一種在中國獨具魅力的水生哺乳動物物種。」該研究報告的作者之一、倫敦動物學會動物研究所教授特維說，「牠們的消失不僅將對生態系統功能產生連鎖反應，還敲響警鐘，提醒人們，在制定出有效保護行動前，滅絕就有可能發生」。

該研究的作者們表示，他們將樂見任何表明儒艮仍存在於中國的證據，但他們的研究表明，在中國水域已知的儒艮棲息地內，近來再沒有發現任何表明牠們仍存活的證據。

報導指出，儒艮曾廣泛分布在印度洋、太平洋的熱帶及亞熱帶沿岸和島嶼水域，中國境內則分布在南海水域。由於棲息地被破壞和捕撈，目前主要集中在澳洲，其他地區的儒艮數量已急劇下降。

儒艮在1988年被中國列為國家一級重點保護動物，然而自2008年以來，已沒有儒艮在中國出現的紀錄。科學家調查研究後認為，儒艮在中國已經功能上滅絕，即「牠已不再能自我維持生存」。

公開資料顯示，1950年代動物學家壽振黃最早在北部灣發現儒艮，此後一直在海南島、廣西海域有發現、捕獲的紀錄，直到2000年到2004年，每年都能發現2到5頭，但2004年以後幾乎並未發現，最後一次有中國儒艮的蹤影是2008年在海南省文昌市東郊，發現一具儒艮屍體。

另外，廣西合浦有一座全中國唯一的「儒艮國家級自然保護區」，該區是在2001年最後一次發現儒艮屍體，最近發現儒艮活動在2002年3月17日，此後持續處於「儒艮保護區」內沒有儒艮的尷尬局面。

沒草可吃 難正常繁殖

研究報告指出，儒艮受其海草棲息地喪失和退化威脅，這通常由沿海開發或水污染所導致。若因無法進食足夠多的海草而忍飢挨餓，儒艮就無法正常繁殖。這種哺乳動物不能在水下呼吸，因此須每隔幾分鐘浮出水面呼吸空氣，一旦被漁網纏住就會很快死亡。

就全球性分布來說，以阿布扎比為例，約有3000頭儒艮，這是僅次於澳洲的世界第二大儒艮種群。其中多數存在於距阿聯酋首都以西約160公里的馬拉瓦生物圈海洋保護區。阿聯酋2019年出台的漁網禁令已將儒艮死亡率降低一半。在出台這些監管規定前，儒艮死亡率逐漸上升，並在此前一個季度達到創紀錄新高。多數是在被漁網困住後溺亡。

鳥獸滅絕 悲劇不停演

科學網報導指出，全球動物滅絕的悲劇不停上演。1681年，多多鳥在地球上消失。1600到1800年間，地球上的鳥類和獸類物種滅絕25種。1800到1950年間，地球上的鳥類和獸類物種滅絕了78種。

曾經生活在地球上的冰島大海雀、北美旅鴿、南非斑驢、澳洲袋狼、直隸獼猴、高鼻羚羊、台灣雲豹、中國犀牛、南極狼等物種已不復存在。白鱀豚、蘇門答臘虎、北部白犀牛、奧裡諾科鱷魚、小嘴狐猴等動物也瀕臨滅絕。最近被宣布滅絕的「中國淡水魚之王」長江白鱘，是國際自然保育聯盟（IUCN）今年7月21日發布全球瀕危物種紅色名錄更新的報告。

4000年前 就遭人類捕殺

由於習慣吃海草，儒艮也被人們親切地稱為「海牛」。儒艮性情溫和，曾被認為可能是古代美人魚和海妖傳說的靈感來源。儒艮被中英學者宣布從中國滅絕消息傳出後，不少網民才知「原來儒艮是這外形」。

科學網刊出優美生態環境保衛者文章指出，從生物學分類上看，儒艮是地球上最古老海洋生物之一。形態上與海牛相似，長度可達3米，體重可達300到500公斤，身體呈紡錘形，後部較扁，有一條類似鯨魚的尾巴。

由於儒艮依靠肺部呼吸，因此在潛水一段時間後，就會浮出水面換氣。從特定的角度看，儒艮的體型、泳姿與人的身體都有一定相似性，因此也被人們美譽為「美人魚」。

在人類活動頻繁的地區，儒艮多半在晚上覓食。每天要消耗45公斤以上的水生植物，很大一部分時間用來吃飯。

從地理分布看，儒艮是在海洋中生活的草食性哺乳動物，水草豐富的淺海環境是牠們最為理想的棲息地。通過歷史監測紀錄顯示，儒艮在中國最為集中的分布地包括廣西、廣東、海南等沿海，澳洲北部和東部近海，太平洋、印度洋的熱帶和亞熱帶近陸海域及島嶼周邊等也可見。

報導指出，儒艮性情溫和，行動緩慢，當人們意識到儒艮「全身都是寶」，牠的肉可食用，也可榨油；骨頭可作雕刻之用；皮膚可製革，有文獻紀錄從4000年前，人類就開始對儒艮進行捕殺，致使其數量逐漸減少。

1986年 中國設保護區

中國對儒艮的保護始於1986年4月在廣西設立的合浦儒艮自然保護區，1992年升級為國家級自然保護區，重點保護儒艮、中華白海豚、江豚等珍稀物種以及牠們所依賴的海草床、紅樹林等海洋生態系統，也是中國唯一的儒艮保護區。

不過，在全球氣候變化、人類活動影響以及海洋污染等的影響下，這些區域甚至自然保護區內的二藥藻、喜鹽草等水生植物出現了大面積減少、退化甚至消失的問題，這也使得以此為主食的儒艮種群數量不斷減少。

另一個造成儒艮數量減少的原因是繁殖能力太差。

懷胎13月 一胎生一隻

儒艮成年雌性個體在交配後，妊娠期長達13個月，且一胎只能孕育一隻幼崽，生產後還需間隔三至五年才能再生第二胎。這使得儒艮種群更新換代的頻率大減，若遇種群數量較低，單靠自然繁殖很難使其種群重新恢到常規水平。

快科技引述英國衛報報導指出， 儒艮特別依賴海草。但由於工業污染、沿海開發、過度捕撈及氣候變化，海草棲息地正在迅速退化。捕魚和船隻撞擊也是儒艮活動減少原因之一。由於棲息地被破壞和捕撈，儒艮目前主要集中在澳洲，其他地區的數量已劇降。

中英科學者在發表於英國皇家學會期刊上的論文，是以2008年以後中國就沒有目擊到儒艮的紀錄為依據，以模型研究了儒艮數量隨時間變化的趨勢，得出儒艮在中國已功能性滅絕的結論。

不過這樣的立論引來一些中國網民質疑。有網民指出，中國從來也不是儒艮的主要分布區，也罕見有大規模儒艮種群出現的紀錄，據此就說儒艮在中國滅絕有些牽強。也有網民認為，報告僅稱儒艮在中國的研究結論，說了一堆造成儒艮滅絕的人為因素，這不拐著彎罵中國嗎？」

也有不少網民稱看到報導裡的照片才知道中國曾有儒艮以及儒艮的外形。他們說，長江白鱘剛被宣布功能性滅絕，如今儒艮也不再於中國現蹤，這是中國生態的警訊，「如此溫馴的海洋哺乳類卻因為牠的和善而滅絕，令人痛心」。