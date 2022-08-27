去女僕咖啡廳一見鍾情…港男一聽聲音秒崩潰 痛揭「真實身分」

這麼可愛一定是男孩子！有港男於討論區發文分享近日光顧女僕咖啡廳時的經歷，指該店的女僕都相當「優質」，他更對其中1名女僕一見鍾情，便刻意找對方為自己點餐，沒想到對方一開口就是男人的聲音，原來竟然是偽娘，使他崩潰發文，「為什麼可以裝扮的比真正的女生還漂亮！」網友們隨即向原PO提議「改變性取向」，支持他追求真愛。

該男生於「香港討論區」以「去女僕咖啡廳，不小心喜歡上了一位女僕，怎麼知道...」為題發文，憶述自己日前到女僕咖啡廳時，發現該店的女僕都相當漂亮，他更對其中1名女僕一見鍾情，為了與「她」接觸，更刻意找對方為自己點餐，沒想到對方開口竟發出男人聲，原PO驚覺「她」是男兒身深受震撼，痛恨自己「竟然對一個男人一見鍾情」，並抱怨對方「扮女人扮得太像」、「為什麼可以裝扮的比真正的女生還漂亮」。

文章引起網友討論，部分網友支持原PO追尋真愛，表示「基會難逢」、「基不可失」、「真愛無分男女」。部分則認為原PO被騙了，叫他到海關投訴該店違反商品說明條例，但有網友表示對該「女僕」及咖啡廳有興趣，埋怨「沒有半張圖？」，要求原PO上傳可愛偽娘的相片以及咖啡廳店名。

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文章授權轉載自《香港01》