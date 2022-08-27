風景區拍婚紗！新郎突「遭雷擊身亡」遊客嚇傻：就劈那一道

24日在大陸玉龍雪山雲杉坪發生了一件雷擊傷人意外事件，一對新人在拍婚紗照時，新郎突然遭受雷擊，經過搶救後無效死亡，事後工作人員也證實這件事，遊客也直擊了這起意外現場。

綜合陸媒報導，24日中國雲南麗江一對新人到玉龍雪山景區拍婚紗照，沒想到突然天降一道閃電，新郎當場被劈中，一群人趕緊將他抬起，撐著傘送往醫院急救，但仍回天乏術，其他在場者則沒事，雲南麗江玉龍雪山景區急救中心工作人員也證實這件事。

有在場遊客目擊這起意外，表示當天下午約15時有看到新人在附近拍婚紗照，當時斷斷續續的下著雨，不過並沒有一直打雷，更指出「好像就那一下」，工作人也表示，近日景區天氣偏陰沈，偶爾有小雨，但雷暴雨並不多。

據了解，玉龍雪山景區位於玉龍納西族自治縣境內，根據雲南省氣象局報告，玉龍縣氣象台曾發布雷電黃色預警信號，預計未來6小時將出現雷電活動，伴有局部地區7級大風，短時強降雨或冰雹等強對流災害性天氣。

麗江玉龍雪山省級旅遊開發區管理委員會也發聲明，「24日13時34分，玉龍雪山雲杉坪突發雷擊傷人意外事件。事件發生後，玉龍雪山管委會、市縣相關部門第一時間趕赴現場救治，阮先生經搶救無效死亡，對此我們深感痛惜。目前，善後處理及後續工作正有序展開」。