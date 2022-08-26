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她懷孕5個月遭丈夫強行拖拉進電梯 網友怒：流產了怎麼辦

香港01／ 撰文：陳進安
四川內江周五（26日）有網友發布影片顯示，一名男子於電梯前拖拽懷孕5個月的妻子，一旁還有孩子嚎啕大哭。 示意圖／ingimage
四川內江周五（26日）有網友發布影片顯示，一名男子於電梯前拖拽懷孕5個月的妻子，一旁還有孩子嚎啕大哭。 示意圖／ingimage

四川內江周五（26日）有網友發布影片顯示，一名男子於電梯前拖拽懷孕5個月的妻子，一旁還有孩子嚎啕大哭。由於內地近期不時出現針對女性的暴力事件，於是片段曝光後旋即引發輿論熱議。事後，警方回應道出真相，指男子沒有家暴，事件緣由只是夫妻之間吵架。

該閉路電視片段畫面顯示，女子赤腳坐在地上，被丈夫拖拽向電梯方向，前後僵持了2分鐘多終被拖進電梯內，一旁還有孩子大聲哭叫。

事件引來網友關注，一度以為是又一起針對女性的暴力事件。不過球溪鎮派出所工作人員證實，片中二人是夫妻關係，他們當時前來看望女方和前夫的2個女兒，惟女方想留下來過夜陪孩子，男子不同意，遂想將女子帶回家。目前夫妻雙方已和好。

警方亦回應稱，男子沒有家暴，事件是夫妻之間因小矛盾吵架，繼而發生的拖拽行為，目前已對該男子進行了批評教育。

對此，網友表示「拖得太暴力了吧！她可是個孕婦啊」、「多少有點過分了，流產了怎麼辦」、「男的再激動也不能這麼猛拖孕婦啊！遇事都冷靜下不行嗎？視頻看得人膽戰心驚的」、「人家都和好了，大夥就別操心了」。

上月，河南鄭州一個酒吧的公共廁所內亦發生拖拽女性的事件。據早前報導，片段顯示，廁所隔間門剛被關上，女事主便踹門快速跑出，期間外衣也被男子一把拽掉。不過男子未有收手，反而尾隨走出隔間，之後拽著女方的頭髮，再用力拖進隔間，而女子慌亂中拉住另一名男子以防被拖走，令該男子也被拽翻在地，同時附近幾名男子亦想上前阻止，其中一男一度捉住了女方的手，惟最後皆未果。

眼看女子要「羊入虎口」之際，現場另一名女子見義勇為，向涉事隔間踢門，最後與眾人合力將門推開，讓隔間內的女子逃離現場。事後警方通報涉案男子已因涉嫌刑事犯罪被採取刑事強制措施。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

懷孕 家暴

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