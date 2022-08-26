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買完8824萬婚房登記女友名下秒被分！癡情男露宿社區 住戶看傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名男子，日前砸了2000萬元人民幣，在上海外灘買了一間婚房，登記在女友名下，怎料女友卻嫌棄他長太矮提分手。聯合報系資料照
中國大陸一名男子，日前砸了2000萬元人民幣，在上海外灘買了一間婚房，登記在女友名下，怎料女友卻嫌棄他長太矮提分手。聯合報系資料照

中國大陸一名男子，日前砸了2000萬元人民幣（約新台幣8824萬元），在上海外灘買了一間房子，並登記在女友名下，打算作為新婚愛巢，怎料房子才剛買完，女友隨即嫌棄他長太矮要求分手，消息在社區群組曝光後，引起不少住戶們議論。

綜合陸媒報導，事件發生於上海外灘某社區，今年40歲的楚男與當地女友交往，兩人論及婚嫁後，男子便花費畢生積蓄，在該社區買了一間房子，但礙於男子身分為外地人，依上海置產規定，只能將房子登記在女友名下，怎料登記完後，女友卻以他「身高太矮」為由提分手，讓他無家可歸，只好暫時露宿社區空地。

不少住戶發現男子每天睡在社區空地，此消息也隨之在社區群組曝光，立刻引起熱烈討論，眼看事件越演越烈，女方也在24日發布澄清，他倆為正常戀愛關係，以結婚為目的共同出資購買「婚房」，但後來雙方個性不合因此分手，房產並非全由男方出資購買，產權確實歸她所有，至於利益分配事宜已委託律師處理。

買房 分手

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